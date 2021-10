El futur: digital i en femení

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupa a Catalunya 125.900 persones treballadores, xifra que suposa el 3,7% de la població catalana ocupada, segons dades de l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2021. El sector de les TIC s’ha erigit com a generador d’ocupació durant els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d’activitat amb millors perspectives econòmiques i socials.



Malgrat això, l’últim Baròmetre del sector tecnològic, presentat per CTecno, alerta sobre la necessitat i la urgència per incrementar la participació de les dones en el sector TIC. Així, el talent femení segueix essent una assignatura pendent en les posicions tècniques, amb només el 8,60%.



El Govern té la voluntat d’apoderar les dones en el món digital a través del Pla DonaTIC, un pla estratègic que impulsa el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori amb l’objectiu prioritari d’incrementar la presència femenina en el sector tecnològic.



El cartell dels premis DonaTIC



El Pla DonaTIC consta de 4 eixos d’actuació:

Eix 1. Fer les TIC atractives per al talent femení del futur

Eix 2. Visibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats per dones

Eix 3. Formar i capacitar digitalment a tothom

Eix 4. Promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de decisions i l’emprenedoria



Una vuitantena de candidatures opten avui als Premis DonaTIC 2021 que s’atorgaran a vuit categories agrupades en tres àmbits: professional; acadèmic i de revelació, i de divulgació i iniciatives referents.



Els Premis DonaTIC tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en el futur.



Aquests guardons promouen l’accés de les dones a l’àmbit tecnològic, n’incrementen la presència, reconeixen el paper essencial d’aquelles que ja pertanyen al món TIC i, en definitiva, en fomenten la participació en la construcció de la societat digital amb criteris d’igualtat.



Lliurament dels Premis DonaTIC 2020

Des de l’any 2015, els Premis DonaTIC han rebut un total de 541 candidatures. En comparació amb anys anteriors, en l’edició d’enguany destaca l’augment de candidatures en la categoria DonaTIC Revelació, fet que demostra que les noies cada vegada estan més preparades per competir en el sector digital.



Les 80 candidatures presentades en aquesta edició s’han distribuït de la següent manera:



Emprenedora (fundadora o cofundadora d’una empresa en actiu del sector de les TIC): 11 candidatures



Empresària (ha d'haver consolidat una empresa que es dedica a l'àmbit de les TIC): 7 candidatures



Professional (ha de treballar per a una empresa o organització o ser “freelance” dedicada a l’àmbit de les TIC i ha d’estar en possessió d’una titulació universitària TIC): 5 candidatures



Acadèmica/Investigadora (s’ha de dedicar a la formació i/o recerca en l’àmbit de les TIC i ha d’estar en possessió d’una titulació universitària TIC): 12 candidatures



Divulgadora (ha de treballar en l’àmbit de la comunicació vinculada a les TIC): 13 candidatures



Revelació (ha d’haver tingut un paper rellevant i destacable en l’àmbit de les TIC tot i tenir una trajectòria curta): 9 candidatures



Estudiant TIC:

Universitària: 6 candidatures

Estudiant de cicle formatiu de FP de l’àmbit TIC: 5 candidatures



Iniciatives referents (que hagi desenvolupat una iniciativa pròpia que posi en valor el paper de la dona en l’àmbit de les TIC):

Empresarial: 6 candidatures

Entitat, centre formatiu o institució: 6 candidatures



El lliurament dels guardons dels Premis DonaTIC, organitzats amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’associació Tertúlia Digital, es fa coincidir amb el Dia d’Ada Lovelace, en reconeixement a la que fou la primera programadora de la història. Com aquest any el segon dimarts d’octubre cau en festiu, el lliurament es fa avui, 13 d’octubre. L’acte es podrà seguir en directe pel canal de youtube de Polítiques Digitals.