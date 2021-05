La petjada real de la sortida de Pablo Iglesias de la política institucional no pot entendre's en Podemos si no es comprèn part del funcionament del partit i de l'espai confederal. El secretari general de la formació tenia un pla quan, a mitjans de març, va anunciar per sorpresa que anava a concórrer a les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid en un procés que a curt termini li faria perdre poder i que a llarg termini apuntava a la seva sortida de la política i a l'abandonament del projecte que ell mateix havia creat en 2014.



L'estratègia era la de, una vegada passades les eleccions, avançar cap a un "lideratge coral" que modifiqués, almenys durant un temps, la dinàmica dels lideratges que es donava des de fa alguns anys a Podemos, de manera que es passés d'un hiperlideratge d'Iglesias (que li va permetre entrar en el Govern de coalició en unes negociacions on les urnes van repartir cartes fins a dues ocasions) a una direcció compartida amb diverses veus destacades (una orquestra en la qual Iglesias i Yolanda Díaz portarien la batuta).



Els resultats electorals de Madrid, tanmateix, han dinamitat la renovació tal com l'entenia Iglesias. Això no es tradueix en què el partit entri en un escenari de pànic que requereixi respostes d'urgència (en la formació no volen córrer més del necessari per a emplenar el buit que deixa el secretari general), però sí que s'admet que la marxa del líder (que va assumir que en la construcció de la seva figura, entre la deshumanització i les amenaces de mort sense remitent, pesava massa el "boc expiatori" de mobilització de la ultradreta) genera incertesa.

És aquí on entren en joc les dinàmiques que imperen i que constitueixen el que és Unidas Podemos i Podemos. A grans trets, l'espai confederal pròpiament dit descansa en la suma de diverses formacions (Podemos, Izquierda Unida i En Comú Podem) cadascuna amb un líder de partit (Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Ada Colau), que convenen en la designació d'un candidat en les eleccions generals per liderar l'espai confederal (fins ara, Pablo Iglesias).



Els repartiments de poder i quotes, la designació de sigles i el pes de cada organització en aquest espai es dirimeixen en negociacions que es produeixen en les fases prèvies a les diferents cites electorals que van tenint lloc. Atès aquest esquema, la dimissió d'Iglesias apunta a un doble buit: el de la Secretaria General de Podemos i el del propi espai confederal d'Unidas Podemos; però l'impacte és diferent en cada cas i el "forat" difereix de grandària.



El lideratge d'Unidas Podemos no es decidirà, en principi, fins a l'any 2023, quan tingui lloc el procés en el qual les diferents formacions negociïn per conformar la candidatura a les pròximes eleccions generals (un procés que desemboca en primàries). Iglesias ha assenyalat com la seva successora (i pròxima candidata d'Unides Podem en els comicis estatals) a Yolanda Díaz, i ha elevat al Ministeri de Treball a la categoria de vicepresidència perquè la ministra despatxi directament els assumptes relatius a la coalició de Govern amb Pedro Sánchez.

Ione Belarra sona en les travesses

En aquest sentit, més que un "buit", la marxa del líder de Podemos provoca que s'accelerin els terminis i que, probablement, se suprimeix el pas intermedi de "lideratge coral" que havia dissenyat al principi. On la renovació sí sembla més urgent és en la Secretaria General i en el lideratge de Podemos.



Que Iglesias assenyalés a Díaz com la futura candidata d'Unidas Podemos no soluciona en cap cas el buit que la seva sortida provoca en un Podemos que, almenys de moment, es queda orfe de líder. La ministra de Treball està centrada en el seu departament (que en l'actualitat negocia amb els agents socials la derogació de la reforma laboral del PP i que té planificats projectes tan ambiciosos com l'elaboració d'un nou Estatut dels Treballadors).



Aquesta labor l'haurà de compaginar d'ara endavant amb una vicepresidència que funciona d'element de coordinació i de resolució de problemes de la coalició de Govern amb el PSOE. La idea de sumar a aquestes dues tasques una tercera de lideratge orgànic d'una formació política és, almenys de moment, prematura, i la ministra de Treball procurarà, en la mesura que sigui possible, marcar els seus temps en aquesta complexa renovació.

La pregunta en aquest cas és qui assumirà la Secretaria General de Podemos, una qüestió que encara no té una resposta definitiva, encara que en les travesses s'apunta a dos o tres perfils entre els quals destaca la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, que ja va succeir a Iglesias en la seva cartera ministerial en l'Executiu i és una de les persones que més pes ha guanyat en els últims anys dins del partit. Amb tot, en la formació asseguren no estar nerviosos després que la candidatura d'Iglesias hagi garantit la presència d'Unidas Podemos en la Comunitat de Madrid.



En aquest sentit, recorden que segueixen en el Govern de coalició, on tenen una vicepresidència molt potent (ni més ni menys que la cartera de Treball) i que queda molt temps per construir un projecte potent amb lideratges forts i consolidats. També apunten que la marxa d'Iglesias no respon a una patacada electoral (la formació va sumar tres escons més que en 2019 i va aconseguir el seu objectiu de no desaparèixer en la Comunitat de Madrid), sinó a una decisió personal del candidat, per la qual cosa no tenen la urgència d'una formació en descomposició. "Qui ens compari amb Ciutadans que miri al Govern d'Espanya, o al de Balears o la Comunitat Valenciana", comenten.