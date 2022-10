Gabriel Rufián ja es l'alcaldable d'Esquerra a Santa Coloma de Gramenet 

Gabriel Rufián és des d'avui el candidat oficial d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet. Tal com ja va explicar Públic, el popular dirigent dels republicans i portaveu al Congrés havia tancat aquest compromís amb la direcció del partit fa uns mesos. Aquest dissabte al matí, l'assemblea local d'Esquerra Gramenet ha ratificat per unanimitat la candidatura de Rufián, a l’alcaldia de Santa Coloma per a les pròximes eleccions municipals del mes de maig.

Nascut el 1982 al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, Rufián "entoma el repte de liderar l'equip municipal d'Esquerra Republicana de cara a les properes eleccions municipals, amb l'objectiu d'impulsar i reforçar el projecte republicà a la ciutat i a l’àrea metropolitana de Barcelona", asseguren des del partit.

Durant l'assemblea celebrada avui, el nou candidat a l'alcaldia, ha manifestat la seva voluntat de "posar-se a disposició de tots i totes les colomenques i colomencs i de l'extraordinari equip de la secció local de Santa Coloma per consolidar i avançar en un projecte de 8 anys, ambiciós, útil i de canvi profund a la ciutat".

Gabriel Rufián compaginarà la tasca d'alcaldable amb el càrrec de portaveu al grup parlamentari republicà al Congrés dels Diputats. Santa Coloma de Gramenet está gobernada pel PSC que disposa d'una amplia majoria absoluta liderada per l'actual alcaldessa, Núria Parlon, que tindrà ara en Rufián un dels principals rivals electorals.