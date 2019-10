Després de sis dies de protestes generalitzades i escampades per bona part de Catalunya contra la condemna del Suprem als dirigents independentistes, hi ha 24 persones empresonades -la majoria acusades de delictes com desordres públics o atemptat contra l’autoritat, entre d’altres- i prop de 200 detinguts. La xifra de persones en presó preventiva ha augmentat en sis diumenge a la tarda, Quatre després de la decisió d'una jutge de Lleida. La magistrada ha deixat en llibertat amb càrrecs les altres onze persones detingudes dissabte a la capital del Segrià. Ara bé, per a dues d'elles, que són migrades en situació irregular, n'ha ordenat l'ingrés en un Centre d’Internament d’Estrangers, mentre se'n tramita l'expulsió. A més a més, el jutjat de guàrdia de Girona ha decretat també presó provisional per a dos detinguts.



Com a conseqüència d'això, algunes de les concentracions que s’han convocat o ja s’han fet durant el diumenge han estat per reclamar l’alliberament dels empresonats. N’hi ha hagut, per exemple, a Tarragona, tot i que també se n’han fet contra la “repressió policial”, per exemple a Vic.



Segons les dades que ha donat el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, hi ha hagut 194 detencions des de dilluns, la majoria practicades pels Mossos d’Esquadra (154), tot i que també n’hi ha que les ha fet la Policia Nacional (32) o la Guàrdia Urbana de Barcelona (8). D’entre aquestes, n’hi ha 18 sobre les que el jutjat pertinent ha dictat presó preventiva.



El balanç de la repressió d’aquestes dies, marcats també pels aldarulls que s’han viscut a diverses ciutats -sobretot al centre de Barcelona, tot i que no únicament-, s’ha de completar amb les gairebé 600 persones (579) que han estat ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El dia més intens en aquest àmbit va ser divendres, amb 182 atencions, dues terceres parts (132) a la capital. Ara mateix, segons informa el Departament de Salut, hi ha 13 persones hospitalitzades, de les quals una està molt greu a l’Hospital de Sant Pau.



Tres d’aquestes han perdut la visió d’un ull per l’impacte d’un projectil policial -molt probablement bales de goma disparades per antiavalots de la Policia Nacional, a l’espera de la confirmació final-, que s’han de sumar al noi de 22 anys víctima de la mateixa agressió dilluns a l’aeroport del Prat. El darrer cas s'ha confirmat aquest mateix diumenge i és un jove de Vic de 24 anys. Pel que fa als agents policials, hi ha un ferit molt greu de la Policia Nacional.



Entre les persones agredides per agents policials hi ha 60 periodistes acreditats, segons el recompte que en fa l'observatori crític de mitjans Media.cat, el que ha portat a col·lectiu professionals, com el Grup de Periodistes Ramon Barnils, a demanar la dimissió dels responsables d'Interior català i espanyol, Miquel Buch i Grande-Marlaska, respectivament.



A nivell de costos materials, l’Ajuntament de Barcelona ha informat aquest diumenge que s’han cremat a la ciutat 1.035 contenidors i que les destrosses sumen un cost de 2,5 milions d’euros, sense comptar el paviment de carrer i les hores extres del personal, sobretot el de neteja.

Punxada de Ciutadans a la Plaça Sant Jaume



D’altra banda, la jornada de diumenge també ha estat marcada per un nou contacte fallit del president de la Generalitat, Quim Torra, amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que novament ha declinat agafar-li la trucada. A més a més, Ciutadans ha convocat un acte, que clarament pot qualificar-se de míting preelectoral, a la plaça Sant Jaume. Amb unes enquestes que dia rere dia aprofundeixen en la caiguda del suport al partit de dretes, Albert Rivera i Inés Arrimadas han mantingut el discurs clàssic de la formació i han reclamat un 155 immediat. Rivera ha avisat que si arriba a la Moncloa el seu objectiu serà “ficar a la presó els que volen trencar a Espanya”. La convocatòria, però, ha punxat, ja que tan sols ha reunit 1.700 persones, segons l’estimació de la Guàrdia Urbana.