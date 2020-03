Gairebé 3.000 sancions a Catalunya les darreres 24 hores per incomplir el confinament

Els cossos policials han imposat 2.805 sancions a persones que han decidit incomplir el confinament durant les últimes 24 hores a Catalunya. En total, Mossos d'Esquadra, policia local i Guàrdia Urbana han identificat 12.288 persones que es trobaven al carrer i 12.741 vehicles per saber si tenien justificació per fer-ho.



N'ha informat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha destacat l'increment d'identificacions de vehicles respecte aquest divendres, quan se'n van fer 8.000. La diferència s'explica pel dispositiu Orís, amb el qual els cossos policials han reforçat la vigilància a les carreteres per evitar els desplaçaments a les segones residències. Uns 200 efectius estan dedicats a aquesta tasca aquest dissabte.



La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat a continuació que a hores d'ara hi ha més de 300 casos greus a les unitats de crítics i semicrítics dels hospitals catalans, i ha alertat que "cada vegada hi haurà més pressió" als centres assistencials. En les últimes hores hi ha hagut 33 noves altes, amb les quals el total suma ja 180.



Vergés ha fet èmfasi en què "aquest virus no només afecta persones grans i vulnerables". La consellera ha destacat que "hi ha moltes persones joves en estat greu". La consellera ha celebrat que més de 500.000 ciutadans hagin introduït les seves dades a l'aplicació promoguda per Salut per "conèixer el comportament de l'epidèmia i identificar els punts calents".



La consellera ha insistit en què els resultats de les mesures preses fins ara es començaran a veure "d'aquí bastants dies" i que en els "propers dies pujaran molt els casos, i els casos greus". També ha volgut respondre a les crítiques que han arribat al departament per les investigacions sobre l'origen del brot d'Igualada, en què es va apuntar a un dinar de 80 persones com a inici de la cadena de transmissió. "L'important és buscar el comportament de l'epidèmia, no culpables ni orígens d'una crisi sanitària mundial", ha afirmat.



La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat les últimes mesures preses en relació al sector educatiu, amb l'adopció de diferents portals telemàtics amb què els alumnes puguin seguir el curs que entraran en funcionament els pròxims dies i de manera esglaonada. Pel que fa a la cultura, la portaveu ha subratllat que "el Govern treballa per mantenir la vitalitat del sector" durant aquests dies, i a través del seu lloc web recomanen diferents continguts disponibles en línia.