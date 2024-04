Gairebé la meitat del frau fiscal detectat per la Hisenda catalana prové de l'impost de successions i donacions

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar durant l'any passat 286 milions en frau fiscal sobre impostos propis i cedits a la Generalitat. Un 42% del total destapat, 121 milions, van ser de l'impost de successions i donacions, una contribució al centre del debat de la campanya electoral del 12-M. Al frau fiscal segueix l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 84 milions. L'ATC va realitzar un total de 54.544 actuacions, cosa que suposa un augment del 7% respecte l'any 2022.

Segons dades publicades aquest dijous pel Departament d'Economía, en segon lloc en frau fiscal apareix l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 84 milions. Ressalten també els 12 milions destapats per canvis de residència ficticis de 27 contribuents. D'aquests, 2,1 milions van ser per deslocalitzacions fictícies cap a altres parts de l'Estat, sobretot Madrid.

Els 286 milions aflorats durant el 2023 són una xifra similar a la de l'exercici anterior, quan se'n van destapar 294. Des que l'ATC va posar en marxa el pla de prevenció i reducció del frau fiscal l'any 2015, s'han descobert un total de 2.081 milions. "Són diners que s'han pogut destinar a mesures i polítiques que repercuteixen sobre el benestar de la ciutadania", ha dit la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix.

La consellera també ha recordat que el frau aflorat prové dels impostos propis i part dels cedits, que representen al voltant d'un 10% dels ingressos tributaris de la Generalitat. A més, ha remarcat que la pressió fiscal a Catalunya està per sota de la mitja na europea. "Destinar recursos contra el frau fiscal és efectiu i eficient", ha reivindicat Mas Guix.

A banda del de successions i donacions i el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, durant el 2023 també va ressaltar el descobert en impost de patrimoni, que es va enfilar fins als 76 milions (27% del total). La resta de tributs van representar una evasió de 5 milions (2%), 3 dels quals corresponents al tribut sobre el joc.

Les dades també constaten una baixada del 75% en el frau per canvis de residència ficticis: ha passat dels 49 milions del 2022 als 12 milions del 2023. Dels 27 contribuents, 15 van ser en altres comunitats i 12 a l'estranger. Pel que fa als béns situats fora de l'Estat, el frau descobert va ser per un import d'1,6 milions corresponent a 18 liquidacions. La secretària d'Hisenda, Marta Espasa, ha atribuït el descens al fet que "no són reincidents".

Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2023 – 2026

Les xifres corresponen al primer exercici que forma part del nou pla de prevenció i reducció fiscal del període 2023 – 2026. Espasa també ha ressaltat que durant el 2023 es va incrementar un 12% el personal dels cossos tributaris i es va reduir la interinitat un 23%. La conselleria ha assegurat que es va facilitar el compliment de les obligacions tributàries amb la consolidació de nous sistemes de pagament com ara el Bizum, l'atenció preferent a la gent gran, l'increment dels avisos per via electrònica i la posada en marxa d'un espai digital.