Gairebé una trentena d'escoles catalanes, obligades a aplicar el 25% del castellà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs del Departament d'Educació i ha decidit mantenir les mesures cautelars que va imposar perquè es garantís el 25% de castellà en dues aules d'una escola de Castelldefels (Baix Llobregat) i una altra de La Canonja (Tarragonès), segons ha avançat l'ACN. El tribunal ha argumentat que no consta acreditat el resultat de l'aplicació de la nova legislació i, en aquesta situació, no es pot valorar aixecar les mesures cautelars dictades anteriorment. D'aquesta manera són gairebé una trentena les escoles que es veuen obligades a aplicar aquest volum de castellà.

Hi ha 26 aules on els tribunals obliguen a mantenir les mesures cautelars

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ja va apuntar dilluns que aquesta situació es dona en 26 aules catalanes. Tal com va detallar en el marc d'una comissió parlamentària, en aquests centres, els tribunals obliguen a mantenir aquestes mesures cautelars.

Alhora, però, Cambray va celebrar que "aquest curs, per primera vegada, s'hagi frenat el degoteig de nous centres on s'ha d’aplicar". El conseller va defensar que el Govern està lluitant "amb totes les seves eines" per aplicar "un escut jurídic als centres" a través de diversos marcs legals. Finalment, Cambray va subratllar que, a més de donar resposta "a les ingerències judicials", cal incrementar els usos del català.

El blindatge del català a les aules

Més enllà de les declaracions que va fer a la comissió, Cambray va assegurar per Twitter que les afectades "són 26 aules d'un total de 72.000". "Des que es va aprovar el decret llei al Govern i la Llei al Parlament de blindatge de l'escola catalana cap nou centre ha hagut d'aplicar el 25% de castellà. La normativa ha fet "inaplicables" els percentatges", va asseverar.

Finalment, el conseller també va insistir que el TSJC ha mantingut el 25% de castellà en 26 aules del país on ja s'aplicava el percentatge.