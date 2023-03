García Albiol anirà a judici per instal·lació irregular d'antenes telefòniques

L'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, anirà a judici per permetre presumptament la instal·lació de manera irregular d'unes antenes de telefonia a la comissaria de la Guàrdia Urbana. Es tracta d'una decisió del jutjat d'instrucció 4 de Badalona.

El magistrat considera en la interlocutòria que hi ha indicis suficients que assenyalen que l'ara candidat del PP a les municipals va tolerar que les antenes s'instal·lessin i estiguessin en funcionament malgrat la seva instal·lació irregular, entre els anys 2012 i 2018. Es tracta d'uns fets que podrien ser constitutius de prevaricació continuada urbanística i ambiental.

La Fiscalia sol·licita per a Albiol un total de dos anys i deu mesos de presó. La petició contra l'exalcalde badaloní també contempla deu anys més d'inhabilitació, segons el seu escrit d'acusació del ministeri públic.

Els dispositius van començar a operar "sense comptar amb el títol administratiu habilitant de cap mena per a la instal·lació de l'antena ni per al desenvolupament de l'activitat ni tampoc per a l'ocupació i l'explotació del domini públic", segons recull l'acta.

Les empreses de telefonia van retirar les antenes voluntàriament l'any 2018, sense disposar dels preceptius permisos el temps que van estar funcionant. Per la seva naturalesa, "no resultava possible" la instal·lació en aquell espai, segons la interlocutòria.

Albiol actualment és candidat del PP a l'Ajuntament de Badalona i forma part de l'equip d'Alberto Núñez Feijóo per dirigir la campanya municipal i autonòmica del maig a Espanya.

Albiol era coneixedor

El jutge sosté que l'exalcalde era coneixedor de la instal·lació irregular d'aquestes antenes davant les queixes d'un sindicat de la Guàrdia Urbana, amb qui fins i tot va mantenir reunions. Això no obstant, no va fer cap gestió d'informació i retirada d'aquests dispositius, tot i les reiterades peticions.

El jutjat destaca que Albiol ostentava la competència per a l'atorgament de llicències d'obres, ambientals, la incoació i la resolució d'expedients de disciplina urbanística i resolucions dels expedients sancionadors per infracció de la normativa ambiental. A més, evidentment de l'alcaldia.

"No consten que el referit alcalde en relació amb els fets investigats exercís formalment qualsevol de les competències abans assenyalades, això és, ex ante, amb la concessió de cap llicència o ex post, amb la incoació d'expedient de disciplina urbanística o mediambiental", recull el text.

Altres implicats

El jutjat d'instrucció ha decretat obertura de judici oral per a cinc persones més, a banda d'Albiol. Destaquen l'exregidor de seguretat ciutadana durant el primer mandat d'Albiol i candidat del PP a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Miguel Jurado, així com el primer tinent d'alcaldia durant el mandat de Dolors Sabater, Oriol Lladó (ERC).