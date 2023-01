Gemma Ventura Farré guanya el 55è Premi Josep Pla i Manuel Vilas el 79è Premi Nadal

L'escriptora Gemma Ventura Farré ha guanyat el 55è Premi Josep Pla amb La llei de l'hivern que és la seva primera novel·la. El veredicte s'ha fet públic en la tradicional vetllada literària a l'hotel Palace de Barcelona, que aquest any ha recuperat el seu format habitual després de la pandèmia. Per la seva banda, l'escriptor Manuel Vilas s'ha endut el 78è Premi Nadal amb l'obra Nosotros.

Gemma Ventura Farré, guanyadora del 55è Premi Josep Pla, en el moment en què ha recollit el guardó per la seva primera novel·la, 'La llei de l'hivern'. — Aina Martí / ACN

Amb un aire intimista i màgic, a La llei de l'hivern una noia vetlla el seu avi en un poble imaginari i en plena solitud té dues companyies: la seva memòria i la seva imaginació. L'obra aborda de quina forma se supleixen les absències i com les persones que no hi són et poden seguir guiant. Per la seva banda Nosotros és una novel·la sobre l'amor i la soledat a partir del viatge per la costa mediterrània espanyola d'una dona després de perdre el seu marit.

Ventura Farré s'ha presentat al premi sota el pseudònim Laura Vallclara i amb el títol provisional de l'obra Quan obri els ulls, apareixeràs. La novel·la es publicarà l'1 de febrer.

Manuel Vilas recull el guardó el 79è premi el Nadal per la novel·la 'Nosotros'. — Aina Martí / ACN

Premi Nadal para Manuel Vilas

Per la seva banda, Vilas s'ha presentat al Nadal sota el pseudònim Emily Watson i l'obra tenia com a títol provisional La enamorada del viento. A Nosotros, Vilas explica la història de la Irene, una dona a qui se li capgira el món quan mor el seu marit, Marcelo, amb qui creu haver viscut un matrimoni perfecte. La protagonista iniciarà un viatge per la costa mediterrània espanyola on descobrirà una insòlita manera de seguir vivint al seu costat i seguir endavant.

Les dues novel·les es publicaran el pròxim 1 de febrer. Les dotacions del Pla i del Nadal han augmentat aquest any. En el cas del primer, ha passat de 6.000 a 10.000 euros, i en el cas del Nadal, el premi ha passat de 18.000 a 30.000 euros.



En total, s'han presentat al Pla 37 obres de tots els territoris de parla catalana. S'hi ha presentat novel·les de diversos gèneres, com ara històriques, narrativa memorialista, de caràcter intimista o de gènere fantàstic.

Pel que fa al Nadal, s'hi han presentat gairebé 1.000 obres, un total de 997, procedents d'Espanya i d'arreu del món. Segons l'editorial Destino, entre les obres presentades aquest any hi ha hagut un augment notable de la novel·la literària contemporània, amb històries intimistes, mentre es manté una presència destacada de novel·les històriques, policíaques i 'thrillers'.



El jurat de la 55a edició del premi Josep Pla està format per Laia Aguilar, Marc Artigau, Montse Barderi, Manuel Forcano i Glòria Gasch. Mentrestant, el jurat de la 79a edició del Premi Nadal de Novel·la ha estat format per Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales.