La generació Z conquereix l'escena musical catalana amb els ritmes urbans

Fa temps que els informes alerten de la davallada de l'ús del català, especialment entre els més joves. Però hi ha una fornada d'artistes emergents nascuts a partir de l'any 2000 que desafien la premissa que la generació Z ja no parla, i encara menys balla, en català. Julieta, The Tyets, Triquell, Scorpio, Ven'nus, Maria Hein, Flashy Ice Cream i Figa Flawas són només alguns dels artistes de l'escena musical catalana que s'han donat a conèixer els últims temps i que viuen el seu moment d'or a cop de diversitat de gèneres com el pop d'autor, el reggaeton i el trap, però principalment units pels ritmes urbans. Repassem aquesta "llopada" d'artistes -en paraules de la gran Marina Rossell- que, a més, han sigut reconeguts aquesta setmana amb diversos premis Enderrock 2023.

The Tyets, del 'trapetón' a la sardana

El duet mataroní format per Oriol de Ramon i Xavier Coca (Mataró, 1998) és un dels que va obrir camí en aquesta nova escena urbana i en català, seguint l'estela de precursors com Lildami. L'EP autoeditat Trapetón (2018) era ja una declaració d'intencions amb la creació d'aquest gènere que fusionava trap i reggaeton i que ha anat evolucionant fins el nou disc, Èpic Solete, publicat fa pocs dies. "No tenim un sol estil, sinó que ens movem dins d'una sonoritat que diríem que és tropical, entre la música pop i la urbana", explica De Ramon a Públic per telèfon.



Un estil a què li sumen "tocs" com la barreja de reggaeton i sardana del single Coti x Coti que ha sorprès per l'acollida que ha tingut en gent de totes les edats. "Amb això hem arribat als públics més grans, als que serien els pares i avis dels que ens escolten normalment, i al jovent li ha fet recuperar l'estima cap a la sardana", assenyala el músic. Amb De l'1 al què s'han fet amb el premi d'Enderrock a millor cançó del 2022.



Precisament, al nou disc hi ha diverses col·laboracions amb artistes d'aquesta escena actual, amb qui De Ramon reconeix que comparteixen una energia similar: "Teníem l'ocasió amb aquest disc de posar sobre la taula una nova escena que no és que estigui venint sinó que ja la tenim aquí". A força de coincidir i fer el mateix tipus de música reconeix que s'han acabat fent amics i era "un must" plasmar-ho en cançons com Clar que t'he trobat a faltar, amb Julieta, Coco, amb Flashy Ice Cream, i Èpic Solete, amb Figa Flawas.



De Ramon reconeix el "bon moment" de l'escena i apunta que també beuen dels referents anteriors. "Tot el jovent està fent molta música i li surt fer-ho en català, cada generació segueix l'anterior i afegeix alguna cosa nova al panorama".

Cantar en català no va ser per The Tyets -o els tiets, com ells s'anomenen- una decisió política, sinó que ho troben "inherent" a ells perquè és la llengua que més utilitzen. "Fer-ho en castellà ens semblaria impostat. El fet de fer la música en català té un punt de militància i creiem que està bé, però va ser una cosa natural", diu l'artista. Utilitzen la llengua del dia a dia i les expressions amb què parla el jovent, cosa que els hi valgut alguna crítica que ventila ràpid: "No ens hem d'abanderar d'un català correctíssim sinó de la llengua viva. No som una enciclopèdia".



Julieta, veu i ritmes electrònics

Julieta Gracián (Barcelona, 2001) és una altra de les veus emergents, amb àlbums com Juji (2021) i Ni llum ni lluna (2022), que li ha valgut el reconeixement de millor disc revelació per la crítica i també de cançó d'autor d'Enderrock. Amb el seu pop d'autor, que barreja també amb ritmes electrònics i urbans, aborda sovint temes d'amors i desamors amb hits com Ens besem, A les fosques o Trenca'm el cor.



Estudia Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i utilitza aquesta vessant per experimentar amb el so. Es va a donar a conèixer sobretot durant el 2022, any durant el qual va actuar a Apolo, Razzmatazz i el Primavera Sound. Té col·laboracions amb altres artistes com Maria Hein o Figa Flawas.

Triquell i Scorpio, la collita d'Eufòria

El programa Eufòria va descobrir dues noves icones de l'escena urbana com són el vallesà Cesc Fuentes Triquell (Sant Quirze del Vallès, 2000) i la barcelonina Clara Sánchez, més coneguda com a Scorpio (2001). Triquell està apunt de publicar disc i recentment ha publicat els dos singles CBD espardenyes i Clímax, precedits per Jugular. De professor d'anglès a dedicar-se a la música, Triquell ja ha esgotat les entrades per presentar el disc tant a Girona com a Barcelona, a l'abril i al maig, respectivament.

Triquell. — Cedida

Ven'nus i Maria Hein, cançó d'autor

Valèria N. Saurí (Sabadell, 2000) es va donar a conèixer com a Ven'nus arran de la pandèmia, quan va llançar les primeres cançons. Ara ja té dos discos, El Naixement (2021) i Bocaterrosa (2023), que s'emmarquen en el pop d'autor.

La jove artista mallorquina nascuda a Felanitx el 2003, Maria Hein, s'ha format com a pianista i guitarrista i recentment ha començat a explorar altres vessants musicals. A Continent i Contingut (2021) desplegava una sèrie de cançons d'autor i juntament amb Julieta acaba de llançar el single Club.

Flashy Ice Cream i Figa Flawas

Flashy Ice Cream és un trio de Sabadell que ja acumula certa trajectòria, amb els àlbums Brillar o Morir (2019), Don Gelato (2020) i HANGOVER (2022), on exploren gèneres com el rap, el reggaeton i el dancehall amb lletres reivindicatives i festives. En els seus inicis les col·laboracions amb 31 FAM o Lildami van suposar un trampolí per fer-se un lloc a l'escena urbana.

Figa Flawas són Pep Velasco i Xavier Cartanyà, dos joves de Valls que després del confinament van estrenar-se al món musical amb singles com 100graus i Ho fem fàcil, que apostaven pel reggaeton, i més tard explorarien ritmes com la rumba, el pop o el drill. Han fet S3cret amb Julieta i Xuculatina amb la mateixa artista i The Tyets, entre d'altres col·laboracions.

Figa Flawas han publicat l'àlbum Joves Tendres (2022) i una vintena de singles.