La Generalitat assumeix aquest mes la gestió d’alertes a mòbils per emergències

La Generalitat de Catalunya ha assumit des d’aquest 1 de febrer la gestió del sistema d’alertes de Protecció Civil per mitjà dels telèfons mòbils. Aquest sistema de prevenció de la població davant d’emergències com ara desastres naturals -terratrèmols, incendis, etc.- o accidents -fuites químiques o radioactives, entre d’altres- deriva d’una directiva de la Unió Europea i s’anomena ES Alert. Fins ara, però, era gestionat pel govern de l’Estat, de manera que, si hi havia una emergència a Catalunya, era necessari demanar al Ministeri de l’Interior que activés l’alerta.



La Generalitat ha aconseguit el traspàs per part de l’Estat de la gestió d’aquesta competència, que serà efectiu des d’aquest mes. Així ho va anunciar el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, durant la presentació el passat gener de les mesures previstes per enguany del Plaseqta, el Pla especial d’emergències exteriors del sector químic de Tarragona.



Elena va subratllar que "un cop fet el traspàs de l’Estat a la Generalitat, el Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil, assumirà la gestió d’aquests avisos a la població en emergències greus, no només d’emergències químiques, a tot el territori català". "La proximitat garanteix una major eficàcia i en la mesura que els operatius que han de gestionar les emergències són de la Generalitat, com els Mossos i els Bombers, té sentit que qui activi aquest missatge sigui qui ho coordina", va argumentar.



Imatge de la seu del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). — Departament d'Interior

El conseller d’Interior va voler destacar que "quest sistema no és per informar els ciutadans en una situació de normalitat sinó que només s’activarà quan calgui donar instruccions d’autoprotecció a la població en casos d’emergències greus, permetent fer una difusió massiva en un període de temps molt curt".



El conseller també va avançar que, des d’aquest mes de febrer i fins a l’estiu, es faran diverses proves a tot el territori. En concret, seran quatre simulacres en quatre mesos consecutius al conjunt del territori.

Com funciona?

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar que abans d’acabar aquest 2023 es farà un altre simulacre al complex químic de Tarragona, en aquest cas al Polígon Nord. — Departament d'Interior

El passat 2 de novembre Protecció Civil de la Generalitat va provar el sistema d’avisos d’emergència al telèfon mòbil ES Alert -quan aquest encara depenia del Ministeri de l’Interior- durant el simulacre de confinament del Plaseqta que es va fer a Tarragona.



Quan s’activa el sistema, tots els mòbils que tinguin cobertura de les antenes de telefonia situades a la zona que les autoritats hagin determinat, reben un avís. No seran missatges de text SMS com els que es reben habitualment, sinó que serà una notificació emergent que apareixerà al mòbil amb un so d'avís específic, fàcilment diferenciable dels habituals, i que no es desactivarà fins que l’usuari hagi acceptat la recepció d’aquest.



Per poder rebre aquests avisos al mòbil és important configurar els dispositius per habilitar la seva recepció. Els mòbils d’última generació ja porten el sistema d’alerta integrat. En el cas dels més antics, cal configurar-lo. Per fer-ho, podeu seguir les instruccions disponibles al web interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil.