La Generalitat crea una “app” per orientar les parelles separades sobre com tractar els fills petits

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació informàtica (app) pionera a Europa per assessorar les parelles i els professionals de la judicatura sobre com tractar els fills més petits durant els processos de separació o divorci. Amb aquesta eina, la Generalitat vol proporcionar un criteri objectiu independent i per a la guarda i custòdia dels fills, per evitar que el conflicte entre els membres de l’exparella perjudiqui els drets i les necessitats evolutives dels infants.



L’aplicació s’anomena Eataf-Orienta, està ja disponible per descarregar en mòbils i tauletes amb sistema operatiu Android i aviat ho estarà per a iOS. El contingut de l’app ha estat elaborat pels professionals de l’equip d’assessorament tècnic en l’àmbit de la família (Eataf) del Departament de Justícia, format per 25 psicòlegs i 12 treballadors socials. En el seu dia a dia, els treballadors de l’Eataf elaboren informes a petició de jutges, magistrats i fiscals per orientar-los en la presa de decisions sobre les situacions familiars en casos de divorci, entre d’altres. Ara, han bolcat la seva experiència en aquesta app adreçada a aquests professionals, als advocats, als mediadors i a les parelles.



L’aplicació conté informació orientativa, basada en el desenvolupament infantil i en els processos de vinculació i aferrament dels infants, perquè les decisions sobre la cura dels fills, especialment sobre el repartiment del seu temps entre els progenitors, tinguin en compte el grau de maduresa a cada edat. En aquest sentit, les recomanacions que s’inclouen, moltes d’elles a través de contingut audiovisual, se centren en la franja de 0 a 6 anys, l’etapa evolutiva més important per als nens i nenes i en la que són més sensible a les influències de l’exterior.



“Quan els pares se separen, els nadons de zero a sis mesos no saben què està passant, però sí que senten els canvis emocionals dels pares i el que necessiten és tranquil·litat i seguretat”. Així s’explica la psicòloga Alícia Gómez en un dels vídeos de l’aplicació.

Captura de l'aplicació Eataf-Orienta

La informació de l’aplicació s’estructura per franges d’edat. En cadascuna d’elles, s’inclou un vídeo explicatiu de l’etapa -necessitats, recomanacions, riscos- amb subtítols en català, castellà i anglès que també són accessibles des del canal de YouTube del Departament de Justícia.



Mercè Cartié, responsable de l’Assessorament Tècnic en l’àmbit de Família del Departament de Justícia, ha explicat que “ens arribaven moltes consultes sobre casos de separacions i divorcis amb un nivell important de conflictivitat. Es tractava de famílies amb fills molt petits, i que en alguns casos ja havien desenvolupat alguns factors de risc i vam decidir elaborar una eina preventiva i fàcil de consultar".



L’aplicació ha tingut una bona rebuda per part dels pares i mares. Com ara la Carme, una dona que fa dos anys que es va separar de la seva parella, quan els seus fills tenien 3 i 6 anys, i que explica la seva experiència. "Des del primer moment tots dos vam tenir bastant clar que faríem una custòdia compartida. El que no vam tenir tan clar va ser el format. Ens hauria ajudat força disposar d’una eina com aquesta app a l’hora de distribuir el temps dels nostres fills. Si no tens algú que t’assessori et trobes molt perdut", assegura.

Segons dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), durant el 2017 va haver-hi 18.772 divorcis a Catalunya, dels quals 12.434 van ser resolts de mutu acord i, la resta, per via contenciosa.