La Generalitat decreta la fi de les quarantenes preventives a les escoles a partir de dimecres vinent

La Generalitat ha decretat la fi de les quarantenes preventives a les escoles a partir de dimecres vinent. El protocol de gestió de casos Covid quedarà a partir del dia 23 de febrer sense efecte -ja no s’identificaran contactes estrets ni s’indicaran quarantenes- i només se seguirà aplicant als centres d’educació especial, segons ha anunciat el Govern en un comunicat. Això vol dir que només s'hauran d'aïllar el infants que donin positiu de Covid. Però no la resta de companys de la classe. Fins ara a la primària a partir del cinquè positiu detectat es decretava el confinament domicilari de tota l'aula. De la mateixa manera, únicament els centres d’educació especial seguiran utilitzant el Traçacovid. Per a la resta, aquest dimarts serà el darrer dia d'actualització de casos en aquest aplicatiu.

D'aquesta forma, els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l’absència a classe de l’alumnat és degut a la Covid. Per la mateixa raó es deixaran d’emetre les prescripcions de tests d'antígens per al professorat. Només es mantindran els tests finançats a l’alumnat d’educació especial que hagi estat contacte estret.



Segons Salut, aquestes directrius segueixen les recomanacions de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat: "únicament es realitzarà la identificació de contactes estrets en aquells àmbits en què l'exposició es consideri d'alt risc per la presència de persones amb més vulnerabilitat com a centres sanitaris i residències de gent gran o altres centres sociosanitaris".

Infants i joves no són grup de risc

Segons el departament, "els infants i joves han demostrat que no són, en termes generals, un grup de risc". Les mesures que romandran, de moment, són la mascareta als interiors, els grups de convivència estable i la necessitat de ventilar molt bé les aules, així com les mesures higièniques que van més enllà de la Covid.

Salut Pública seguirà monitorant l’efecte de la Covid a les escoles i, si en algun moment cal prendre alguna mesura, es treballarà amb el centre afectat com en qualsevol altre entorn. La finalització de les indicacions de quarantenes i de seguiment més estret de l’àmbit escolar també permetrà que els referents escolars (els RECO) puguin integrar-se plenament en les tasques habituals dels equips d’atenció primària.



Els departaments d’Educació i de Salut han enviat una carta als centres escolars i sanitaris, respectivament, informant de la finalització d’aquestes indicacions.