La Generalitat demana celebrar el Cap d'Any a casa i només sortir en cas d'acompanyament a dependents

El Govern de la Generalitat ha demanat aquest dijous a la ciutadania que celebri la nit de Cap d'Any a casa seva i només amb la bombolla de convivència habitual, exceptuant aquelles persones que siguin dependents o tinguin certa vulnerabilitat emocional. No obstant, la normativa aprovada contra la covid permet fins a deu persones de dues bombolles i el toc de queda passa de les 10 a la 1 de la matinada només aquesta nit. Per fer complir això, els Mossos d'Esquadra i policies locals desplegaran fins a 4.500 agents a tot el territori en diversos controls que supervisaran especialment possibles festes il·legals i trobades en cases rurals.

Tot i l'empitjorament de les dades epidemiològiques, la Conselleria d'Interior ha fet una roda de premsa per explicar el dispositiu de la nit de Cap d'Any, que manté les mateixes limitacions que la resta de festes nadalenques. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que en principi el Govern no preveu augmentar les restriccions abans de Reis, però no ho ha descartat, ja que "el virus i la pandèmia tenen vida pròpia". Sempre es prendrien, ha assegurat, tenint en compte els criteris sanitaris.



Han comparegut Sàmper, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i el comissari en cap de Coordinació Territorial, David Boneta, però cap responsable de la Conselleria de Salut, que ha al·legat que no hi havia nova informació per donar.

Respecte als controls i patrulles de l'última nit de l'any, Sàmper i Boneta han explicat que des de les 10 de la nit d'aquest dijous fins les 10 del matí d'aquest divendres hi haurà 3.589 mossos d'Esquadra desplegats i uns 900 policies locals. Des de les 3 de la tarda d'aquest dijous ja es faran controls estàtics d'alcoholèmia i drogues i per supervisar el compliment de les restriccions anticovid. A partir de la 1 de la matinada i fins les 6, durant el toc de queda, els controls seran dinàmics per comprovar que ningú es mou sense motiu justificat i no hi ha trobades il·legals en establiments de restauració, discoteques, altres locals o cases rurals.

Protecció Civil activa la fase de prealerta del pla Neucat

A més, Sàmper ha explicat que Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Neucat. Es preveu que a partir d'avui i durant els propers 15 dies la temperatura mitjana baixi uns 5 o 6 graus a tot Catalunya. A més, a partir d'aquest dijous a la nit i durant les següents 12 hores, fins les 11 o les 12 del matí d'aquest divendres, el prelitoral i el centre de Catalunya es veuran afectats per un front de precipitació que podria deixar nevades moderades a partir de 600 metres d'altitud, fins i tot 400, en comarques com la Segarra, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Bages, el Vallès i la Selva, sobretot al Montseny. Això farà que el fred intens dificulti la ventilació dels espais tancats durant les reunions familiars, i també provocarà glaçades a les carreteres, cosa que pot provocar accidents de trànsit.