La Generalitat demana la dimissió de Rubiales pel petó forçat a Hermoso

La Generalitat de Catalunya ha demanat la dimissió del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, després del petó forçat a la boca de la futbolista Jenni Hermoso. Els fets van passar durant la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial, concretament durant l'entrega de medalles i just abans de l'entrega de la copa de campiones.

Ho ha anunciat la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula, que ho ha considerat com una "agressió dura". En declaracions a Catalunya Ràdio, la dirigent de l'esport català ha instat a "prendre consciència que hi ha coses que no són un preu que hàgim de pagar". "La mirada al futbol encara no és igualitària i ens queda molta feina per fer", ha afegit.

La secretària general de l'Esport ha defensat la petició de dimissió de Rubiales perquè "pertoca a un president de federació ser escrupolós amb les formes". Caula ha lamentat que "el que explica aquest petó i les declaracions posteriors que el justifiquen és que normalitzem actituds que no són acceptables".

Ahir al vespre, Caula ja criticava l'acció a través del seu compte a la xarxa social X, lamentant que "no anem bé" i que "ser president d'una federació no et dona carta blanca per tot". Va adjuntar unes declaracions de Rubiales atribuint el petó a "una mostra d'afecte sense importància" i titllant ximpleries les crítiques que havia rebut pel petó.

"Us imagineu aquesta mateixa fotografia amb un jugador després de guanyar el mundial masculí? Oi que no?", va preguntar retòricament. La secretària general de l'Esport ja va avançar que "no és admissible".

Hermoso demana no donar-hi voltes

Jenni Hermoso considera que no s'han de donar "més voltes" al tema i assegura que va ser "un gest d'amistat i gratitud". "Ha estat un gest mutu totalment espontani per l'alegria immensa que dona guanyar un Mundial. El presi i jo tenim una gran relació, el seu comportament amb totes nosaltres ha estat de deu, i va ser un gest natural d'afecte i agraïment", ha dit a través d'unes paraules de la RFEF cedides a EFE.

La jugadora s'havia pronunciat prèviament en un directe a Instagram. "No m'ha agradat. Però què faig jo? Mira'm a mi, mira'm!", es va poder escoltar de les seves paraules al vestidor, després de guanyar el títol.

Crítiques del Govern d'Espanya

La ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, també ha denunciat que el "petó sense consentiment" és "una forma de violència sexual que patim les dones de forma quotidiana i fins ara invisible", i ha avisat que "no ho podem normalitzar". En un missatge a X, Montero va situar el consentiment "en el centre" i ha defensat que "és tasca de tota la societat".

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha considerat que Rubiales hauria de donar explicacions, i fins i tot demanar perdó, pel petó que li va fer a la boca a Hermoso durant el lliurament de medalles. "El primer que ha de fer és donar explicacions i presentar excuses", va assegurar Iceta a RNE, que també considera "inacceptable" el gest del mandatari federatiu.

Sumar ha anat un pas més enllà i ha demanat la seva dimissió. La diputada i portaveu Marta Lois considera "intolerable" el que considera un comportament sexista del president de la Federació Espanyola de Futbol. "El senyor Rubiales hauria de dimitir. Una vergonya", ha dit a X.