La Generalitat demana al Govern espanyol el cessament del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya

El discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general Pedro Garrido, en què criticava els Mossos d’Esquadra, es vantava de la detenció de nou persones vinculades als CDR -set de les quals estan empresonades i acusades de terrorisme per l’Audiència Nacional-, i amenaçava l’independentisme, continua portant cua. El Govern de Quim Torra ha enviat una carta a l’executiu espanyol en funcions per demanar el “cessament immediat” de Garrido del seu càrrec a Catalunya. La carta l’ha enviat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, a la vicepresidenta estatal, Carmen Calvo. El general va fer la seva intervenció en l’acte de la patrona de la Guàrdia Civil, que va fer-se aquest dimecres a la comandància de Sant Andreu de la Barca.



En la missiva es conclou que les paraules de Garrido “han estat tota una provocació, tenint en compte el moment especialment tens que viu la relació entre Catalunya i Espanya, i a les portes de conèixer una sentència judicial que, ens temem, no farà sinó incrementar el nivell de conflicte”. En el text també se subratlla que posar en dubte l’actuació dels Mossos d’Esquadra no és només una “ofensa” als prop de 17.000 agents del cos, sinó “a tot el poble català”. “Tampoc no correspon al màxim comandament d’un cos policial fer declaracions amb contingut polític, no respectar escrupolosament d’innocència de processos judicials encara oberts o atribuir al cos que dirigeix unes competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya i a la policia que en depèn”, afegeix la carta.



Altres dirigents també s’han posicionat sobre la qüestió. El vicepresident del Govern i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que és una "vergonya" que el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya s'hagi posicionat "políticament a favor d'una determinada ideologia" i que la Junta Electoral Central (JEC) "calli”.



Entre d’altres qüestions, la situació ha tornat a tensar les relacions entre la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra. De fet, la cúpula de la policia catalana va assistir a l’acte de l’institut armat però se’n van anar després d’escoltar les paraules de Garrido, palesant el malestar. Nascut a la seu d’Urgell el 1958, el general va convertir-se en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya el juliol de l’any passat.