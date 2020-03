La Generalitat demana a l'Estat que l'autoritzi a confinar la població de forma generalitzada

La Generalitat ha demanat a l'Estat que autoritzi una resolució de confinament total de la població de Catalunya preparada pel Govern. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat el contingut de la resolució en una roda de premsa aquest dilluns. La resolució ordena el confinament de tota la població a les seves llars i prohibeix la circulació a peu i en transport privat i públic, exceptuant els casos de compra d'aliments o productes farmacèutics. Prohibeix, doncs, els desplaçaments al lloc de treball excepte pels que siguin considerats serveis essencials.



A més, preveu reduir el transport públic al 5 % de l'habitual. Els desplaçaments es limiten al temps mínim requerit i només s'autoritzen de forma individualitzada, exceptuant els menors i persones dependents. A més, aquest confinament general deixaria sense efecte el confinament de la Conca d'Òdena decretat fa uns dies.



L'entrada en vigor de les restriccions es faria de forma efectiva i pels propers 15 dies, però, tal com ha recordat el Conseller, necessiten de l'aprovació del Govern espanyol. "Demanem a l'Estat que no és l'hora de proclames patriòtiques, sinó de proclames reals i efectives, i que autoritzi aquesta resolució, que llavors serà publicada".

619 locals tancats i 532 ciutadans identificats

Buch ha fet balanç també de les actuacions dels Mossos d'Esquadra en les últimes hores, i ha informat que des d'aquest diumenge s'han tancat 59 locals i s'han identificat 532 persones per no complir amb el confinament. També s'han fet controls a les vies de circulació. Des de l'inici de l'episodi s'han fet 619 tancaments de locals.



Durant aquest dilluns al matí, a l'anell de Barcelona hi hagut un 40 % de descens de la mobilitat i un 43,5 % menys d'entrades a Barcelona.



Així mateix, el conseller ha recordat que el telèfon 112 és tan sols per atendre emergències, i ha instat a la població a utilitzar els números d'informació (061 i 012) per adreçar consultes sobre el coronavirus. Actualment, més del 50 % de trucades que rep el 112 són per qüestions relacionades amb la covid-19, ha informat.



La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha demanat a la població que es quedi a casa. Budó ha informat que durant aquest matí s'ha reduït la demanda del transport públic a Barcelona entre un 75 % i un 90 % de l'habitual, i ha explicat que s'ha mantingut l'oferta habitual per saber l'evolució de la demanda. Tot i això, ha afirmat que s'ha aconseguit que l'ocupació no superés el terç de la capacitat, tot i les denúncies d'alguns usuaris.



En els propers dies l'oferta de transport públic es reduirà entre el 40 % i el 60 %. La portaveu ha reafirmat que consideren "insuficients" les mesures preses pel Govern espanyol.



Segons les últimes dades, actualment a Espanya hi ha 9.191 contagiats i 309 morts.