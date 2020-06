La Generalitat demana presó per a set independentistes que van protestar per la no investidura de Puigdemont

Tant la Fiscalia com la Generalitat coincideixen a demanar penes de presó per a set independentistes detinguts el 30 de gener de 2018 durant les protestes per l'ajornament del ple on s'havia de votar la investidura de Carles Puigdemont, que finalment no s'arribaria a celebrar mai. Segons denuncia l'organització antirepressiva Alerta Solidària tant la fiscal Pilar Marzán com el lletrat de la Generalitat Josep Lluís Florensa comparteixen el mateix relat –"basat en atestats policials"- i acusen els activistes de desordres públics i atemptat a l'autoritat. L'única diferència és la petició de condemna, que la Fiscalia eleva a tres anys de presó per a cadascun dels imputats, mentre que la Generalitat rebaixa a dos anys.



Aquell dia, 40 dies després de les eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017, milers de persones van concentrar-se al voltant del Parc de la Ciutadella, on en principi s'havia de celebrar la sessió d'investidura de Puigdemont, que el president de la cambra, Roger Torrent, va ajornar. Tot i que el recinte estava blindat, amb centenars d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, una part significativa dels concentrats va aconseguir entrar al recinte i la reacció policial va traduir-se en càrregues, cops de porra i identificacions. Al cap d'uns mesos, set persones van ser detingudes i acusades dels càrrecs de desordres públics i atemptat a l'autoritat, pels quals ara tant la Fiscalia com la Generalitat els demanen presó.

Alerta Solidària denuncia que "una vegada més, la tant repetida frase per Quim Torra quan diu que 'cap independentista tindrà mai un judici just a l’estat espanyol' s'oblida quan es tracta de persones mobilitzades per l’independentisme popular, a qui no es dubta alhora d’ acusar i intentar empresonar". En aquest sentit, recorda les acusacions de presó que manté el Govern pels activistes coneguts com els 9 de Lledoners o el cas dels joves gironins Ibrahim i Charaf, en presó preventiva des de les mobilitzacions contra la sentència del Suprem en el judici del Procés.



Per tot plegat, l'organització considera que la Generalitat, "fa un absolut seguidisme de la Fiscalia" i "a més a més, insisteix en la seva política de criminalització i persecució de la protesta generalitzada per part de l’estat". Aleta Solidària reclama que el Govern retiri l'acusació i sol·liciti l'arxivament de la causa, perquè suposa una "vulneració del dret a la protesta".