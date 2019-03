La Generalitat demana quatre anys de presó per a un fotoperiodista al que acusa de lesionar un mosso

"Qualsevol atac a la llibertat d’informació és un atac a tota la societat. I que aquests atacs es cometin cada vegada més sovint és un símptoma que indica que una comunitat emmalalteix d’autoritarisme i d’intolerància". Aquest és un dels fragments del manifest "Per la democràcia i contra la censura, prou atacs als i les professionals de la informació", que el Grup de Periodistes Ramon Barnils i el Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans han presentat aquest matí al Pati Llimona de Barcelona.



En l'acte s'ha informat del cas d'Isidre García Puntí, un fotoperiodista freelance a qui la Generalitat demana quatre anys de presó i serà jutjat el proper 26 de març acusat d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un altre de lesions per uns fets succeïts durant les protestes del 2016 pel desallotjament del Banc Expropiat. El de García Puntí és només un dels 55 casos d'agressions, amenaces o intimidacions a periodistes, fotoperiodistes i mitjans de comunicació que s'han comptabilitzat els darrers dos anys i que formen part del total de 431 vulneracions de les llibertats d'expressió i del dret a la informació recollides al Mapa de la Censura de l'Observatori dels Mitjans Media.cat.

En el cas del fotoperiodista, la fiscalia i l'acusació particular, que exerceixen els serveis jurídics del Departament d'Interior de la Generalitat en representació dels Mossos d'Esquadra, l'acusen d'haver llençat una tanca metàl·lica contra un agent antiavalot de la Brigada Mòbil (Brimo) del cos, provocant-li el trencament del taló d'Aquil·les de la cama dreta. L'agent va estar 431 dies de baixa i com a conseqüència de les lesions se li ha declarat la incapacitat permanent total pel seu treball habitual, raó per la qual les acusacions demanen indemnitzacions d'entre 40.000 i 69.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

La defensa, que exerceix Irídia, en canvi assegura que el fotoperiodista no va llençar cap tanca ni va agredir cap agent, sinó que va apartar-se i va començar a córrer quan van començar les càrregues dels Mossos. Per això en demanen l'absolució. “Cada vegada és més complicat exercir amb llibertat la professió de fotoperiodista. Estava treballant i sobre la base d'una falsa acusació em demanen quatre anys de presó. Agraeixo el suport de les meves companyes perquè és una situació molt dura”, ha declarat Isidre García a la roda de premsa. També ha parlat el fotoperiodista Carles Palacio, detingut el passat 16 de gener a Girona i acusat de desordres públics. Palacio va ser detingut arran de l'ocupació de les vies de l'AVE a la ciutat, una acció que va cobrir com a professional degudament acreditat.

Amb aquests dos casos d'exemples més recents, el manifest del Grup Barnils i Irídia adverteix que "cap sistema democràtic pot ser-ho sense la informació i l’anàlisi que proporcionem els periodistes. El nostre, tampoc. Sovint molestem algú o altre, tenim punts de vista diferents i alguns de nosaltres diem coses que a vegades no us agraden. Podem ser incòmodes, si treballem bé" . "Grau a grau, augmenta la febre de l’autoritarisme i la intolerància. Quan es denuncia o fins i tot s’arresta un fotògraf, un càmera o un redactor per haver fet la seva feina -i això passa aquí, al nostre país- s’apunyala la transparència imprescindible en una societat justa", afegeix el text.



Les entitats que l'impulsen exigeixen que els responsables d'Interior els governs català i espanyol, Miquel Buch i Fernando Grande-Marlaska, "assumeixin les seves responsabilitats pel que fa als atacs policials als periodistes i prenguin les mesures necessàries perquè no continuïn passant", bàsicament perquè "la policia ha de protegir els periodistes, no atacar-los. Mai, sota cap concepte".