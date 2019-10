La Generalitat destina 737 milions d’euros a fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic local

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà el proper any 737,2 milions d’euros al desplegament de polítiques actives d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local. D’aquests, 330,7 milions d’euros es distribuiran a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que 406,4 es destinaran a altres programes ocupacionals del Departament, concretament a suport a la inserció al mercat de treball (282), programes de treball per a les persones amb discapacitat (105) i foment de l’economia social, l’autoocupació i el treball autònom (19,4).



El SOC, amb aquesta dotació econòmica de 330,7 milions d’euros, preveu atendre més de 690.000 persones, tant ocupades com desocupades. Destaquen especialment els programes de foment de l’ocupació i els orientats a acreditar i/o millorar la qualificació professional. També hi ha partides importants pel desenvolupament econòmic local i l’orientació professional. Finalment, el foment de l’emprenedoria i l’autoocupació, l’estímul a la mobilitat geogràfica i la intermediació laboral també incorporen dotacions pressupostàries.



Tot aquest paquet d’actuacions es basa en les tres prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les polítiques d’ocupació: concertació territorial, suport i orientació a les persones, i formació i qualificació professional.



A partir d’aquests eixos, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya manté i reforça un ampli ventall de programes adreçats principalment als col·lectius més vulnerables, com els majors de 45 anys, les persones aturades de llarga durada, les dones, els i les joves i les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres. A tots aquests col·lectius s’adrecen principalment un ventall de programes i actuacions entre les quals i com a novetat destaquen:



- Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil, per formar i qualificar professionals en els diferents àmbits de les TIC que requereix el mercat laboral.



- Pla pilot de Certificats de Professionalitat en instituts.



- Programa d’aprenentatge per a la professionalització destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.



- Programa de formació en el marc de la campanya agrària.



També s’hi ha afegit algunes actuacions noves, com la iniciativa per contractar més d’un centenar de persones aturades per treballar a les tasques de reparació dels danys causats per l’incendi del passat mes de juny a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.



A banda d’aquestes novetats, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya manté els seus programes, com ara el de Projectes Singulars o Enfeina’t, entre d’altres.

La meitat dels i les participants en programes del SOC s’insereixen laboralment

Tot aquest paquet d’actuacions vol donar continuïtat i reforçar els bons resultats que els programes del Servei públic d’Ocupació de Catalunya han proporcionat els darrers anys. El 2018, per exemple, un total de 680.950 persones a tot Catalunya van participar en algun dels programes del SOC, de les quals 323.978 (gairebé el 50%) van aconseguir inserir-se laboralment. Per col·lectius la major part de les persones participants van ser dones (357.134), majors de 45 anys (251.489) i joves (173.782).



L’any passat, el SOC també va facilitar a 27.561 persones l’accés a cursos de formació. Una formació que també el Servei públic d’Ocupació imparteix a través dels 8 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i el Centre d’Automoció de Martorell, que l’any passat van matricular 3.465 i 213 alumnes respectivament.



Els resultats del 2018 també fan evident la cada vegada major participació i col·laboració amb el SOC del món empresarial, les entitats privades i el món local. El 2018 un total de 5.223 empreses van oferir pràctiques a 13.215 persones mentre que 2.069 entitats privades i 886 ens locals van aprofitar les subvencions a la contractació per incorporar personal a través de programes del SOC.



Una altra dada rellevant té a veure amb l’activitat a les 69 Oficines de Treball, on el 2018 es van fer 2,2 milions d’atencions i 486.600 entrevistes. Les empreses, a més, van oferir 30.791 llocs de treball a través del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.