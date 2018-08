La Generalitat encén l’alarma per l’augment d’un 42% dels morts en accidents de trànsit

El Departament d’Interior de la Generalitat centrarà els seus esforços en els propers mesos en continuar aplicant mesures de contenció -controls, radars, campanyes, etc.- per reconduir l’alarmant repunt de la sinistralitat que s’està registrant en les carreteres catalanes. Amb tot, Interior també apel·la a la responsabilitat dels conductors i conductores durant el període estiuenc, quan es registra una elevada mobilitat, atès que el comportament dels usuaris és determinant per aconseguir reduir la sinistralitat viària a Catalunya.



El Departament que encapçala el conseller Miquel Buch considera que ens trobem en una situació “d’emergència viària”. Durant el primer semestre de 2018 s’ha registrat un increment del 42% dels morts i del 30% dels accidents mortals a Catalunya respecte al mateix període de l’any passat. En xifres absolutes, a Catalunya hi ha hagut 92 persones mortes en 78 accidents mortals als sis primers mesos d’enguany. Durant el primer semestre de 2017, hi va haver 65 víctimes mortals en 60 sinistres viaris.



Segons les dades recollides pel Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d’Esquadra, els principals causants de la sinistralitat són tres: l’excés de velocitat -un factor que ha crescut un 11% respecte a l’any passat-, el consum d’alcohol i drogues -que ha crescut un 12%-, i les distraccions al volant com ara l’ús del telèfon mòbil, un factor que, si bé no ha crescut respecte a 2017, és el més destacat en tots els accidents de 2018. És per tot això que des del Departament d’Interior es fa una crida a la responsabilitat dels conductors. “Llegir un whatsapp quan està conduint pot significar que segueixis viu o no”, va explicar el conseller Buch durant la presentació de les dades de sinistralitat del primer semestre.



Pel que fa a la temporalitat, l’increment de la sinistralitat mortal s’ha produït, bàsicament, en dies festius, mentre que en dies feiners l’increment moderat és atribuïble al repunt en la mobilitat provocat per la recuperació econòmica. Durant els dies festius, s’ha doblat la mortalitat respecte al 2017: s’ha passat de 21 persones mortes l’any 2017 a 40 víctimes mortals en 2018.



Amb relació a les demarcacions, Tarragona ha registrat un fort increment de la mortalitat (+130%), seguida de Barcelona (+43%) i Girona (+36%), mentre que Lleida és l’única demarcació que registra un descens (-12%).



Finalment, les dades del primer semestre de 2018 quant als col·lectius vulnerables -motos, ciclistes i vianants- no presenten canvis significatius. Van morir 21 motoristes (per 20 al mateix període de 2017), cap ciclista (6 al 2017) i el nombre de vianants morts ha augmentat un 200%, però perquè les xifres absolutes són baixes: de 2, el 2017, a 6, el 2018.

Extensió del pla de contenció

L’any 2017 es va tancar amb un increment del 12% de persones mortes en accidents de trànsit. Tanmateix, les alarmes van saltar durant el primer trimestre de 2018, quan les víctimes mortals a les carreteres catalanes van augmentar un 72% respecte al mateix període de 2017. Arran d’aquest fet, el SCT, juntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra van dissenyar un pla de contenció que es va començar a aplicar per Setmana Santa. Els Mossos van intensificar els controls en 103 trams concrets considerats punts negres i això va permetre reduir la sinistralitat un 17%.



Les dades, però, segueixen sent dolentes. I és per això que es mantindrà el mateix pla operatiu des de l’estiu fins al proper mes d’octubre, quan se’n farà un balanç. A més, es posaran en marxa tres nous radars de tram (que se sumen als 27 existents): dos a la A-2, entre Jorba i Argençola, i un a l’AP-7, entre Santa Perpètua de la Mogoda i Mollet del Vallès. Així mateix, es potenciarà la separació de les carreteres de doble sentit en vies com la C-55 o la C-16.