La Generalitat estudia garantir la gratuïtat dels serveis escolars dels menors tutelats acollits en família

La Generalitat de Catalunya estudia garantir la gratuïtat dels serveis escolars dels menors tutelats acollits en família. La qüestió està en converses i amb disponibilitat pressupostària, segons detalla la institució del Síndic de Greuges i confirmen fonts del Govern català. Això no obstant, les dues parts encara no s'han reunit, segons pot confirmar Públic.

Pagar l'import als menors tutelats que estan acollits en família és una recomanació que ja s'havia fet en diverses resolucions del Síndic perquè pot fomentar l'acolliment. I darrerament la institució ha rebut queixes de famílies acollidores per la dificultat que tenen per accedir a bonificacions i ajuts per a serveis escolars.

El comunicat, el Síndic assenyala "una manca d'igualtat de drets i una discriminació entre infants tutelats", puix hi ha administracions locals que atorguen la gratuïtat i altres que no, per la qual cosa existeix. En funció del lloc on viuen i de l'administració competent, tenen enguany dret o no a la bonificació o la gratuïtat de serveis, com per exemple el menjador escolar, el material o les sortides, o altres serveis de lleure o educatius d'àmbit municipal.

Les famílies acollidores són les guardadores dels infants, però que la tutora n'és la DGAIA, per la qual cosa la Generalitat de Catalunya ha d'oferir suport. La institució defensa que tots els infants i adolescents tutelats acollits en família aliena o extensa han de tenir coberts fins a la majoria d'edat els costos econòmics derivats del dret a l'educació. És responsabilitat de les administracions públiques aportar els recursos necessaris, insisteix.

El paper de la síndica

La síndica ja havia fet arribar al Departament de Drets Socials, al Departament d'Educació i a diversos ajuntaments recomanacions en la línia de millorar els ajuts i les bonificacions per a les famílies acollidores d'infants tutelats per la Generalitat. I també demanava la regulació de mesures de suport per a l'acolliment familiar, com han fet comunitats com Andalusia o Castella i Lleó. Ara es mostra satisfeta que Drets Socials i Educació vulguin avançar cap a la gratuïtat.

769 famílies acollint, però 2.800 joves desemparats

A Catalunya hi ha 769 famílies que acullen 922 infants i joves i 135 famílies més col·laboradores que acullen els caps de setmana a 146 infants i adolescents, segons dades del juliol facilitades pel departament. Per contra, hi ha 2.848 joves desemparats que viuen en centres residencials, dels quals 276 són menors de sis anys.