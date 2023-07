La Generalitat executa el 86% de la inversió pressupostada el 2022

La inversió real executada pel sector públic de la Generalitat en l'exercici 2022 va arribar als 1.555,2 milions d'euros, segons les dades provisionals de tancament de l'exercici. Es tracta d'un 17,9% més que el 2021 i una quantitat que representa el 85,6% del pressupost inicial d'inversions anualitzades, de 1.816,9 milions. Les xifres no tenen en compte els recursos dels fons europeus perquè la seva aplicació s'estendrà fins al 2026 i varien al llarg de l'any.

El percentatge d'execució de la Generalitat l'any 2022 està en línia amb els resultats del període 2015-2021, en què la mitjana de compliment d'inversions previstes arriba fins al 81,6%, clarament per sobre de la de l'Estat a Catalunya. Els dos anys d'execució més baixa són el 2016 i el 2018, ambdós amb pressupost prorrogat.

Aquest bon ritme d'execució contrasta amb la "baixa execució" de l'Estat, assenyala la nota de la Generalitat de Catalunya. I és que en el mateix període (2015-2021) se situa de mitjana en el 62,3%, amb un mínim del 35,8% l'any 2021. L'Estat encara no ha publicat les dades d'inversió executada del 2022.

Les dades d'execució del sector públic de la Generalitat l'any 2022 "consoliden la recuperació progressiva de les inversions de la Generalitat iniciada després de la crisi financera". Gairebé dupliquen l'import registrat fa cinc anys, de 809,8 milions d'euros.

La inversió del 2022 també ha experimentat un "gran increment" pel que fa al còmput per habitant. L'execució del 2022 arriba als 199,57 euros per habitant, davant els 106,55 euros del 2018.

Accions destacables

El Govern destaca les inversions ferroviàries a la L-9 amb 65,8 milions d'euros, l'adquisició de material mòbil per a les línies metropolitanes dels Ferrocarrils de la Generalitat amb 51,3 milions, la remodelació de l'Hospital Clínic de Barcelona amb 26,8 milions o l'ampliació i reforma de l'Hospital de Viladecans amb 20,3 milions.

En matèria educativa, assenyala les inversions a l'empara dels Plans equipaments escolars executats pel Consorci d'Educació de Barcelona i pel mateix Departament d'Educació amb 28,4 milions, així com la compra d'habitatges per compte de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a usos socials amb 26,6 milions o la inversió associada al sistema de reg Segarra-Garrigues 23 milions.

Sense els fons europeus

Cal destacar que el pressupost inicial de 1.816,9 milions d'euros inclou els imports pressupostats corresponents a l'anualitat 2022, però no es comptabilitzen els recursos dels fons europeus MRR i REACT. D'una banda, es deu al fet que el període d'execució d'aquests fons (fins al 2026) va més enllà de l'any pressupostat. Però també a que el seu pressupost varia molt al llarg de l'any, en la mesura que es van incorporant els imports assignats en les conferències sectorials.