La Generalitat farà aquest estiu 377 obres de reparació, adequació i millora en centres escolars

La Generalitat durà a terme aquest estiu un total de 377 obres RAM -de Reparació, Adequació i Millora- en centres escolars arreu de Catalunya, en què hi destinarà 35.166.413 euros. Aquestes se sumen a les 27 noves construccions escolars que va aprovar l’abril per un valor de 104.700.000 euros, que corresponen a les més prioritàries per al sistema educatiu d’acord amb les necessitats d’escolarització actuals i a mig termini.



De les 27 obres, un total de 21 són de nova construcció, 5 són grans ampliacions i 1 és una rehabilitació integral. Totes les obres es començaran a edificar de manera esglaonada fins al 2023 i permetran la retirada de més d’un centenar de mòduls.

Tot i que el Govern a data d’avui treballa amb els pressupostos prorrogats, les noves 27 construccions escolars són uns pressupostos d’obra molt realistes que permeten que es puguin dur a terme a mig termini amb els comptes previstos de la Generalitat.



Aquestes 27 obres es realitzaran d’acord amb els nous criteris pedagògics de construccions escolars que el Departament d’Educació està treballant actualment amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, que serviran per dissenyar els nous centre educatius i transformar els actuals. Està previst que aquests nous criteris es recullin en un document durant aquest mes de juliol.

Obres RAM

Les actuacions RAM per aquest any 2019 són:

Un total de 27 noves actuacions

Les actuacions de nova construcció són les següents:

Actuacions ja impulsades per Educació

Paral·lelament a les obres RAM i a les 27 noves construccions, el Departament d’Educació ja està impulsant un total de 37 actuacions amb un import de 152.591.187 euros, que són obres que actualment està construint o bé que ja compten amb disponibilitat pressupostària. Són les següents:

Properes construccions

A banda de les 377 obres RAM, de les 27 noves construccions i de les 37 actuacions que ja està impulsant el Departament, a data d’avui està treballant per tancar convenis i acords amb un total de 30 ajuntaments per a la construcció de nous equipaments educatius, ampliacions o grans adequacions:

- Abrera: Institut de Voltrera

- Albesa: Escola l'Alber

- Badalona: Escola Ventós Mir i Escola Badalona Port

- Castellcir: Escola la Popa

- Castell Platja d’Aro: Escola Fanals Aro

- Castellterçol Institut Escola Castellterçol

- Copons escola Copons- ZER Vent d’Avall

- Cubelles: Institut Les Vinyes

- El Catllar: Institut Escola L’Agulla

- El Prat de Llobregat: Escola Pepa Colomer

- Fonollosa: Escola Agrupació Sant Jordi

- Ger: Escola Santa Coloma

- Isona i Conca Dellà: Escola Aeso-ZER Pallars Jussà

- L’Hospitalet de Llobregat: Escola Paco Candel

- Hospitalet de l’Infant: Escola Mestral

- Les Franqueses: Escola Joan Sanpere

- Llívia: Escola Jaume I

- Manlleu Institut del Ter

- Montornès del Vallès: Institut Marta Mata

- Rubí: Escola del Bosc

- Sant Jaume de Llierca: Escola Les Escomes

- Sant Pere de Ribes: Institut Xaloc

- Sant Vicenç dels Horts: Escola Sant Jordi

- Santa Maria de Palautordera escola Fontmartina

- Santa Susanna: Institut Escola

- Tiana: Institut

- Torrelameu: Escola de Torrelameu

- Vallmoll: Escola Mare de Déu del Roser

- Vilablareix escola Madrenc

- Vilallonga del Camp: Escola Pere Virgili

Nou web per cercar construccions escolars

El Departament d’Educació ha creat un nou espai web sobre construccions escolars que inclou un cercador amb totes les obres que s’estan duent a terme i les que estan previstes a curt termini, amb informació del centre, la població, el detall de l’obra, de la fase del projecte en què es troba i també de la fase de l’obra.