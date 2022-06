La Generalitat fixa el 2041 per buidar del tot l'abocador de Vacamorta

La Generalitat es fixa que l'abocador de Vacamorta s'hagi buidat del tot el 2041 i destinarà 188,75 milions d'euros a treure tots els residus que s'acumulen al paratge. En total, fins a 3,5 milions de tones. Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) han presentat al territori el pla de buidatge de l'abocador, sobre el qual pesen nombroses sentències i que porta quasi vuit anys clausurat.

Fins el 2025 es faran els treballs previs per retirar els residus

A l'hora de treure els residus, es prioritzarà la mineria d'abocador (és a dir, la reutilització i el reciclatge). Ja d'entrada, a finals d'aquest any se'n començaran a extreure 20.000 tones, en una fase prèvia al buidatge efectiu. El Govern, que assumirà tot el cost, ja avança que exigiran "responsabilitats" als qui van cometre "aquesta barbaritat".



El pla per buidar l'abocador de Vacamorta dona resposta al compromís que va assolir el director de l'ARC, Isaac Peraire, a l'última reunió de la comissió de seguiment. En aquella trobada, celebrada al març, Peraire va assegurar que el document s'enllestiria en tres mesos.



El pla de buidatge de l'abocador de Vacamorta s'estén fins al 2041. A partir d'ara i fins al 2025, se'n faran els treballs previs. Que de fet, ja inclouen la retirada de les primeres 20.000 tones. La Generalitat ja ha tret aquesta operació a concurs públic. Costarà 2,5 milions. A partir d'aquí, quan s'enllesteixi aquesta primera retirada, es redactarà i s'adjudicarà el projecte de buidatge de la resta dels 3,3 milions de tones de deixalles. Aquesta fase durarà uns dos anys i costarà 250.000 euros. Per últim, entre el 2024 i el 2025 es destinaran 2 milions a millorar el segellat temporal de l'abocador, perquè la retirada de residus durarà anys.



Més de 3,5 milions de tones de residus

Ara, la Generalitat ja el té damunt la taula. I aquesta tarda l'ha presentat al territori, en una nova reunió de la comissió que s'ha celebrat al Consell Comarcal del Baix Empordà. Sota el paratge de Vacamorta, situat al terme municipal de Cruïlles, s'hi acumulen fins a 3.539.629 tones de residus; són tots aquells que s'hi van abocar d'ençà que es va obrir l'abocador, comptant també mitja tona de terres amb què es van segellar les escombraries el 2014.

Gairebé la meitat de residus són fangs procedents de plantes de tractament de residus i aigua

Gairebé la meitat de tot aquest volum (el 49%) són fangs procedents de plantes de tractament de residus i d'aigua. A aquests, els segueixen un 27% de residus d'indústries; un 13% de construcció (terra i pedres); un 5% de processos químics orgànics, i en menor mesura, residus d'indústries tèxtils i pelleteres o de fusta i paper (un 2% cadascun).



El director de l'ARC subratlla que el pla de buidatge els inclou a tots. És a dir, que es retiraran totes les deixalles que es van abocar al paratge, tot i que el focus del litigi faci referència a la llicència ambiental, atorgada el 2003. "Com ens hi vam comprometre, el buidem tot", ha subratllat el director de l'ARC.



Peraire ha explicat que, a l'hora de treure les escombraries, es farà servir el mètode de "mineria d'abocador". És a dir, que se'n prioritzarà la reutilització, el reciclatge i la recuperació energètica. L'objectiu és que tan sols calgui traslladar-ne a un altre abocador la menor part possible. A on es portaran, i quina quantitat serà, se sabrà a mesura que avanci l'operació; segurament, quan es redacti el projecte executiu per extreure el gruix de les deixalles.



"La política que estem assumint des del Govern no és la d'obrir nous abocadors", ha concretat el director de l'ARC. "És evident, però, que caldrà trobar espais on portar aquells que no es puguin reutilitzar; i d'abocadors existents al país, ja n'hi ha", ha afegit Peraire.