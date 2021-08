Generalitat i Govern espanyol mantenen posicions molt allunyades a dues setmanes de la taula de diàleg

La setmana del 13 de setembre es retrobarà la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, amb un ordre del dia i una composició encara per determinar, però amb la certesa que els punts de partida dels dos executius són molt divergents. Mentre que la Generalitat vol abordar qüestions com l'amnistia i l'autodeterminació, La Moncloa no es planteja tractar aquestes qüestions i manté que un horitzó com plantejar la independència de Catalunya en un termini de 10 anys "no és el camí" per reprendre el diàleg.



En la roda de premsa posterior al primer consell executiu després de les vacances, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que l'amnistia i l'autodeterminació són dos temes "innegociables" en la propera reunió de la taula de diàleg, que molt probablement se celebrarà el dia 16 o 17 de setembre. A més a més, ha afegit que l'executiu autonòmic "no contempla" que Pedro Sánchez no assisteixi a la reunió, en què la delegació catalana hi participarà a través de "representants" del Govern, els noms dels quals encara no s'han concretat.



Plaja ha recalcat que no contemplen l'absència de Sánchez "al que és una trobada realment important", en ser "el tret de sortida d'una nova etapa". El Govern espanyol, però, no ha aclarit què farà Sánchez, que sí que va assistir a la reunió de constitució de la taula de diàleg, celebrada al febrer de 2020.

D'altra banda, Plaja també ha comentat que el Govern intensificarà en les properes setmanes les trobades i reunions amb partits i entitats per definir el pacte nacional per l'amnistia i l'autodeterminació que impulsa el president, Pere Aragonès. La idea inicial era tenir-lo a punt abans de la represa de la taula de diàleg, un fet que a hores d'ara sembla difícil.

El Govern espanyol, molest amb les declaracions d'Aragonès

La distància entre les posicions dels dos governs l'ha verbalitzat la portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, que ha criticat amb duresa les declaracions d'Aragonès d'aquest dilluns en què deia que els catalans votaran la resolució del conflicte abans del 2030. Per a Rodríguez, parlar de la independència en aquest horitzó "no és el camí" per aconseguir el retrobament que proposa el Govern espanyol a la taula de diàleg, sense aclarir exactament en què consisteix.



"Hem escoltat Aragonès parlar de la independència en un horitzó de 2030, aquest no és el camí del diàleg, del retrobament, no és la manera que volem transitar en les relacions amb Catalunya", ha precisat la portaveu de l'Executiu espanyol, que a continuació ha recordat que la Unió Europea "no reconeix la desintegració dels territoris, ni la Constitució espanyola". I ho ha rematat dient que el compromís del Govern estatal és avançar en "un camí de recuperació de la normalitat", perquè "anant-li bé a Catalunya, li anirà bé a tot Espanya". "És el camí en què estem treballant, i la disposició que portem per seure a una taula que ha de ser de diàleg i de solucionar problemes importants que demana la societat catalana", ha conclòs.