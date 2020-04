La Generalitat impulsa un assaig clínic per subministrar una medicina que previngui a la gent gran del coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquesta dimecres que el Govern ha endegat un assaig clínic dirigit pel doctor Oriol Mitjà i el seu equip, dins l’estructura de la Fundació Lluita contra la Sida que presideix el doctor Bonaventura Clotet, l’IrsiCaixa i en l’entorn de l’Hospital Germans Trias i Pujol, i la Fundació Open Arms, "per subministrar als nostres avis una medicina preventiva". L’assaig funciona a través de la següent intervenció. En primer lloc, als pacients afectats per la Covid-19 se’ls administra Darunavir, un antiviral que s’utilitza com a medicament anti-VIH, amb l’objectiu de reduir la càrrega viral (la quantitat de virus a la sang). A les persones que han estat en estret contacte amb les persones afectades se'ls administra un tractament profilàctic en base a hidroxicloroquina, un medicament utilitzat contra la malària.

El projecte ha estat aprovat pel Departament de Salut de Catalunya i l'Agència Espanyola de Medicina, i s’implementa en coordinació amb l’OMS. El cap de l’Executiu català ho ha explicat en el marc d’una reunió amb la junta directiva de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), on ha deixat clar "que les residències són una de les màximes prioritats i preocupacions dels Govern". A la trobada també ha participat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el comissionat pel desplegament de l’autogovern del Departament de la Presidència, Pau Villòria.



El Departament de Salut facilita les dades de les residències on hi ha positius de la Covid-19 al doctor Mitjà i el seu equip, que juntament amb professionals sanitaris de la Fundació Proactiva Open Arms apliquen el tractament. En cas que es requereixi més personal sanitari el Govern donarà l’ajut corresponent per a la seva contractació. El diumenge passat es va formar el personal d’Open Arms i es va tenir el primer contacte amb les residències.