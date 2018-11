La Generalitat impulsa un model pioner d’atenció a l’endometriosi

L’endometriosi és una de les malalties ginecològiques més freqüents, però de les més difícils d’identificar perquè sovint s’associa amb el dolor de la menstruació. Per millorar-ne el diagnòstic i el seu tractament, el Departament de Salut ha creat el Model d’atenció a l’endometriosi a Catalunya, un sistema pioner a l’Estat que vol aconseguir un diagnòstic més ràpid i alhora millorar la qualitat de vida de les dones que la pateixen.



Fins ara es trigava de mitjana uns 8 anys per arribar a un diagnòstic a causa de la gran variabilitat dels símptomes i també perquè sovint se’ls dona poca importància i això contribueix a retardar-ne la seva detecció.



Amb el nou model, consensuat per un ampli grup d’experts de diferents disciplines, a més de pretendre un diagnòstic més ràpid de la malaltia, la Conselleria vol fer-la més visible al conjunt de la societat perquè no es normalitzi el dolor de la menstruació, així com també formar als professionals de primària perquè cap endometriosi passi inadvertida. En aquest sentit, el model contempla que tots els equips d’atenció primària rebran formació sobre la malaltia per poder-la detectar adequadament. També s’establirà un circuit entre centres de primària i hospitals per poder garantir una assistència homogènia i de qualitat arreu del país. Per als casos més severs es preveu que hi hagi hospitals de referència per l’endometriosi d’alta complexitat que donin suport en el tractament. També es promourà la recerca epidemiològica per millorar els diagnòstics per tal que aquests siguin menys invasius i més precoços i efectius.

Una implantació progressiva

El model d’atenció s’implementarà de forma progressiva. La primera fase incorpora la difusió d’informació a tota la xarxa d’atenció primària i a tots els hospitals amb servei de ginecologia amb capacitat per atendre l’endometriosi. També preveu la identificació, dins del primer any, dels hospitals de referència per l’endometriosi d’alta complexitat.

No s’ha de normalitzar el dolor de la menstruació

Així mateix, el model inclou formació especial per les infermeres que s’ocupen del programa de Salut i Escola perquè els estudiants de tercer i quart d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) coneguin la malaltia i deixin de considerar el dolor com una cosa inseparable de la menstruació.



L’endometriosi pot aparèixer en qualsevol moment de l’edat fèrtil de la dona, i a més de provocar a les pacients una pèrdua de la seva qualitat de vida, també els pot provocar una pèrdua de l’autoestima.

Una malaltia invisibilitzada

L'endometriosi és una de les malalties ginecològiques benignes més freqüents que pot afectar 1 de cada 10 dones en edat fèrtil, d’entre 15 a 49 anys. La seva gravetat és molt variable. Pot provocar dolors durant la menstruació, en les relacions sexuals i en qualsevol moment del cicle menstrual i, fins i tot, pot ser una causa d'esterilitat. Entre el 30% i el 50% de les dones amb endometriosi són estèrils i entre el 50% i 60% de les dones estèrils tenen endometriosi.



L’endometriosi apareix quan el teixit endometrial, que revesteix la part interna de l’úter i que té com a funció la nidació de l’embrió, creix per fora. Normalment, quan no hi ha embaràs el cos elimina les cèl·lules de l’endometri en forma de menstruació, però quan creixen fora del lloc habitual no es poden eliminar.