La Generalitat impulsa el voluntariat amb un web que aglutina l’oferta de les entitats existents a Catalunya

Catalunya està estretament lligada al voluntariat i cada cop són més les persones que s’hi dediquen, incorporant-se a un extens teixit associatiu en constant creixement: el 44% de les actuals entitats van ser creades en el segle XXI, aspecte que demostra el dinamisme del sector. A més, segons un informe recent promogut per la Generalitat de Catalunya, el 51% de les entitats tenen programes de voluntariat, dada que planteja la necessitat de cercar vies de suport a les entitats per fer possible que cada vegada més gent faci el pas de connectar-se al voluntariat.



El voluntariat és una manera d’implicar-se en la construcció de la societat i de formar part activa en la seva transformació. La seva contribució és bàsica per generar progrés i benestar social, a través de la implicació ciutadana i del compromís col·lectiu vehiculat a través de la societat civil organitzada.



Els àmbits d’activitat més presents són el de l’acció social i el de la cultura, però n’existeixen molts d’altres com el medi ambient, l’esport, la cooperació o la lluita veïnal, un ventall de possibilitats capaç de fer que tothom trobi el tipus de voluntariat que s’adeqüi a les seves inquietuds i desitjos. Per això, és bàsic que aquesta oferta estigui recollida en un únic espai que faciliti la cerca, tant per afinitat com per proximitat.





Atesa la necessitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària- ha dissenyat i posat en marxa el web Connecta’t al voluntariat (connectat.voluntariat.gencat.cat), que recull l’oferta de les entitats existents i que facilita l’accés dels ciutadans al món del voluntariat.



Connecta’t al voluntariat és una plataforma tecnològica que permet trobar l’activitat de voluntariat ideal per a cada persona i alhora, simplifica i automatitza la cerca de nous voluntaris a les entitats sense ànim de lucre.



És, de fet, un espai de trobada de les entitats de voluntariat i de les persones que volen fer voluntariat a Catalunya, que millora la visualització de les diferents propostes de voluntariat que fan les entitats, alhora que permet a les persones que volen fer voluntariat enregistrar-se a la plataforma, triar les seves preferències (tipus d’activitat preferida, disponibilitat horària, àmbit geogràfic..) i trobar aquella oferta que s’adapta més a les seves necessitats.



Per fer-ho possible, s’ha implementat una tecnologia que combina diferents paràmetres, el que permet generar millors recomanacions de voluntariat: la plataforma analitza les propostes de voluntariat i recomana aquelles que millor s’ajusten al perfil i les preferències de cada persona.



A més, s’hi podran buscar i trobar propostes de voluntariat, filtrades per la seva temàtica, pel tipus de tasca a desenvolupar dins l’entitat, per municipi... La plataforma llistarà les propostes de voluntariat segons les preferències seleccionades.



Amb aquesta iniciativa, la Generalitat de Catalunya pretén animar a moltes més persones a demostrar el seu compromís per canviar el món que les envolta i aconseguir que se sumin a les més de 500.000 persones que ja fan voluntariat i que, dia rere dia, amb la seva acció voluntària, transformen la vida de moltes persones, convidant als que no ho han fet encara a trobar la proposta més adequada que canviï també la seva.



Testimonis de voluntaris

Maria Lladó, voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

La Maria té 71 anys. És de la Fundació Santa Teresa del Vendrell i fa de voluntària des que tenia 18 anys.



Va exercir de quiromassatgista durant 45 anys.



A banda de les seves aficions com ara anar a caminar, la jardineria o llegir, va començar a ser voluntària des de molt jove perquè, en paraules seves, “neix de mi. És una cosa que ja la porto dintre. I m’hi sento molt bé. Per mi ser voluntària és un sentiment. És una ajuda als altres”.



La Maria va conèixer la seva entitat fent txi-kung. Allà, mentre practicava el txi-kung, li van demanar si volia fer de voluntària amb una persona que volia anar a fer txi-kung i no podia anar-hi sola. A la Maria li va faltar temps per dir que és clar, que l’acompanyava. I així és com va començar al centre de Santa Teresa.



Un cop cada 15 dies hi dedica un matí. A banda d’acompanyar persones al txi-kung, la Maria fa massatges a les persones que li ho demanen, aprofitant els seus coneixements com a quiromassatgista: “Hi ha persones a qui els fa mal l’esquena, en d’altres és la circulació de les cames. I llavors jo desenvolupo el que he fet tota la meva vida.”



La Maria diu que el voluntariat li ha aportat moltes coses: “M’aporta que creixo. Cada dia em fa créixer més. Fer voluntariat és humanitzar l’ésser humà, perquè estem molt deshumanitzats. Hi ha un materialisme molt gran.”

Alba Soler, voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

L’Alba és una educadora social de 25 anys que forma part de l’entitat Orfeó Popular Olotí des que en tenia quatre.



Li agrada el teatre i ballar i, per aquest motiu, sempre ha estat molt vinculada a l’Orfeó.



L’Alba no s’havia plantejat mai fer de voluntària. Van ser les circumstàncies qui les van portar a ser-ho: “I estic molt contenta que m’hi hagin dut. Perquè realment aquí em sento molt a gust. Per mi, ser voluntària és aconseguir el que a tu t’omple de la vida a partir d’ajudar les persones a fer una activitat conjunta”.



Va conèixer l’Orfeó Popular des de molt petita, perquè els seus pares ja hi havien estat vinculats a través de les sardanes i també del teatre i la van portar damunt d’un escenari a fer “Els pastorets” amb només dos mesos d’edat.



En créixer, es va implicar del tot amb l’entitat i actualment es fa càrrec d’animar als més petits i als joves a fer teatre. Per això, és ella qui organitza una obra anual cada any on puguin participar.



L’Alba anima a altres persones a fer de voluntàries buscant la millor opció a partir de les aficions que cadascú tingui. “Tota persona té una afició. Si té ganes de fer voluntariat, jo l’animo que ho faci perquè és molt gratificant.”

Vicenç Ferrer, voluntari al Casal Lambda

En Vicenç té 67 anys i fa 5 anys que fa de voluntari al Casal Lambda de Barcelona.



Va treballar de professor d’institut ensenyant Ciències Socials, Geografia i Història i fa set anys que es va jubilar.



La seva gran afició és el teatre -hi va cada setmana- i també... l’amistat. “L’amistat és una altra de les meves aficions. M’agrada molt connectar amb la gent, parlar i tenir amics i amigues”.



En Vicenç va decidir ser voluntari perquè des que era adolescent sempre ha tingut un neguit participatiu, de fer coses al llarg de la vida. Des dels moviments socials de barri, als moviments sindicalistes, en contra de la dictadura franquista.



“Quan em vaig jubilar, vaig decidir que alguna cosa més havia de fer i, com que no li havia dedicat massa temps a la comunitat de l’LGTB, vaig pensar que ara ja em tocava, i per això ja estic aquí”, explica. Com a voluntari, participa en la preparació d’activitats culturals del Casal Lambda, com la Mostra de Cinema Gai i Lesbià.



Quan se li pregunta com animaria una persona a fer-se voluntari, ho té clar: “La vida és curta, i perquè sigui intensa així que cal implicar-se en el que a un li agradi i llençar-se a la piscina”.