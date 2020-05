La Generalitat invertirà 11 milions d'euros en recursos per a l'educació en el lleure

Amb l'estiu a la vora i les famílies preocupades pel lleure dels seus infants, joves i adolescents, la incertesa sobre les mesures de seguretat i els preus de les activitats en el lleure a Catalunya continua. Davant d'això, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha presentat el Pla de l'Estiu de Lleure infantil i juvenil i ha anunciat aquest dimecres que el Departament invertirà 11 milions d'euros en recursos per l'educació en el lleure. La Generalitat quadruplicarà les beques en activitats de lleure amb un total de 4.650.000 euros, quantitat que el 2019 era de 1.150.000 euros. També dotarà amb 1 milió d'euros una nova partida perquè les entitats i empreses puguin adaptar les activitats a les mesures sanitàries i de seguretat referents a la Covid-19.

En el cas de les beques, que segons el conseller beneficiaran a 40.000 famílies aproximadament, suposarien 80 euros per infant en el cas dels casals i 100 euros als qui assisteixi a colònies o campaments. Tot i això, ha reconegut que encara falta ultimar els darrers detalls tècnics. A més, el Departament invertirà 1,5 milions d'euros en la contractació de 140 professionals de suport. En aquest cas, El Homrani ha matisat que aquesta inversió es fa "amb una mirada més llarga que l'estiu", ja que l'educació en el lleure s'haurà d'adaptar a la situació de la pandèmia per evitar rebrots fins que no es trobi una vacuna per la malaltia.

El Homrani ha opinat que un possible augment ràtios no suposaria un augment en els preus de l'educació en el lleure, ja que se solucionaria fent els grups de treball amb un nombre més reduït de participants (10). Tot i això, ha matisat que la inversió d'1 milió d'euros és per sufragar el cost del material de suport, neteja i protocols en matèria alimentària que suposarà adaptar els espais i activitats a la Covid-19.

El conseller ha recordat que aquest 2019 un total de 485.000 infants i joves van participar en més de 9.8000 activitats destinades a l'educació en el lleure, les quals es van impartir per un total de que un total de 64.000 monitors. En el context de pandèmia, El Homrani ha opinat que l'educació en el lleure serà, més que mai, "un espai de retrobada amb la natura, amb els espais oberts i amics i amigues" i que reforçarà "el sentit de comunitat després d’etapes d’aïllament".



D'altra banda, el conseller ha recordat algunes de les mesures que Procicat va aprovar diumenge els protocols específics per a la realització de colònies, casals d'estiu i acampades. Els tres documents concreten els criteris generals sobre les activitats de lleure ja presentats. Entre d'altres, s'estableix que els infants hauran de dur de casa la seva mascareta amb el nom retolat i suficients per als dies que duri l'activitat. L'ús d'aquesta serà "obligatori" al transport en determinades circumstàncies, quan no es compleixin els dos metres de distància i quan personal distint a l'equip dirigent entri en contacte amb el grup. Pel que fa a la higiene, hi haurà punts de rentat de mans amb sabó i gel hidroalcohòlic, es farà ventilació periòdica d'espais i s'obre la porta a l'ús de mampares a habitacions.