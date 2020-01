"No reconeixem els efectes que pugui tenir aquesta resolució, que no és més que un cop d'Estat contra la sobirania del poble de Catalunya", ha manifestat el president de la Generalitat, Quim Torra, en relació a la ratificació per part del Tribunal Suprem de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo com a diputat i, en conseqüència, com a president del Govern català.



Torra ha fet aquesta declaració institucional després de mantenir una reunió d'urgència del Consell Executiu de la Generalitat amb el president del Parlament de Catalunya i altres membres de la Mesa, i amb representants dels grups parlamentaris que li donen suport, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.

"Soc diputat del Parlament i president de Catalunya", ha reiterat, en coherència amb la votació que va tenir lloc al Parlament el passat dia 4, en sessió plenària.



El Parlament representa la sobirania del poble de Catalunya i és l'únic que pot decidir sobre qui té la condició diputat i qui la pot perdre, de la mateixa manera que sobre la Presidència de la Generalitat, d'acord amb els mecanismes previstos al reglament del propi Parlament, a la Llei de Presidència i a l'Estatut, ha explicat.

Quim Torra ha valorat la decisió del Suprem de no paralitzar la seva inhabilitació, aprovada per la JEC, com un atac sense precedents contra Catalunya i l'ha qualificat com una "nova i greu irregularitat democràtica",



Ha assenyalat que el Parlament de Catalunya, amb la seva resolució del passat 4 de gener, es va comprometre a fer prevaldre el seu propi reglament per sobre d'aquesta "nova ingerència irregular en la sobirania de la Cambra".



El president Torra ha recordat que s'ha denegat el dret de l'eurodiputat Oriol Junqueras a ser alliberat, que s'imposen fiances contra independentistes, que el Tribunal de Comptes anuncia processos d'embargament, que afecten a diputats del Parlament i que s'han posat en marxa suplicatoris contra els exiliats Carles Puigdemont i Toni Comín. "Tota aquesta repressió política ha de finalitzar de manera immediata", ha reclamat, per reiterar a continuació l'exigència d'amnistia, el lliure retorn dels exiliats, el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya i plenes garanties per l'exercici dels drets civils i polítics dels ciutadans.