La Generalitat ordena el tancament de bars i restaurants

La Generalitat de Catalunya ha decidit ampliar les mesures restrictives d'obertura d'establiments de diversos sectors que ja havia anunciat aquest divendres. El Govern amplia a restaurants i bars l'ordre de tancament d'establiments comercials que no són de primera necessitat. Tal i com publica el Diari Oficial de la Generalitat, la prohibició d'obertura es farà efectiva a partir de demà dissabte -és a dir les 00h de la mitjanit d'aquest divendres-. Es tancaran tots els bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials. La nova resolució també inclou el tancament de teatres, cinemes i tot tipus de locals d'oci, així com parcs d'atraccions.



D'altra banda, el Govern també ha ordenat la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per covid-19 en instal·lacions públiques i privades.



El tancament de centres comercials inclou grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat. El petit comerç, doncs, queda fora de la mesura.

La mesura de tancar bars i restaurants, inclosa al DOGC, arriba després que la Generalitat hagi anunciat aquest divendres que també obligarà el tancament de pistes d'esquí, gimnasos, locals d'oci com discoteques i grans àrees comercials que no siguin de béns bàsics. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquestes noves mesures per fer front a la crisi pel coronavirus. En aquesta compareixença ja s'havia advertit que les restriccions podrien afectarar bars i restaurants avançant que en les pròximes hores podrien es podien prendre "decisions més dràstiques".



En la mateixa intervenció, Buch també ha valorat el confinament de la Conca d'Òdena, tancada des d'aquest dijous a la nit, i ha assegurat que s'ha produït amb "normalitat" llevat de "petites incidències": "S'ha garantit el subministrament d'aliments, d'higiene i de medicació". El conseller ha assegurat que ahir a la nit es van identificar 765 persones que van traspassar el perímetre de seguretat establert pels Mossos d'Esquadra, als quals se'ls té controlats per confirmar que no han estat afectats pel covid 19.

Sobre les relacions amb el Govern estatal, Buch ha recalcat que la coordinació és total, però que les decisions que concerneixen Catalunya han estat preses pel Govern: "El confinament que vam decidir a l'Anoia no va ser proposat pel Govern espanyol, sinó des de Catalunya". Durant la roda de premsa, també s'ha insistit que l'hospital d'Igualada està operatiu i que, per tal de no saturar-lo, s'estan reprogramant intervencions que no són imprescindibles.



Buch ha insistit que els dos principals objectius del dispositiu tècnic ara mateix són evitar el contagi del virus, així com garantir que el sistema de salut no col·lapsi. El Govern també ha recomanat "l'ajornament de trobades, reunions, manifestacions i tot allò que pugui produir la relació amb altres persones", així com evitar "qualsevol desplaçament". Preguntat per l'execució de desnonaments durant la crisi pel coronavirus, Buch ha passat la pilota als tribunals: "És el TSJC qui pren la decisió, són els jutges qui demanen i obliguen desnonar, no el president de Catalunya".

Sense problemes d'abastiment a la Conca d'Òdena

Tot seguit i des de la Conca d'Òdena també han comparegut per via telemàtica l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, qui també es troba dins de la zona confinada. Chacón ha insistit que no hi ha cap problema d'abastiment, tant d'aliments com de productes higiènics i sanitaris, i que s'està treballant per mitigar els efectes econòmics que el confinament pugui causar a la zona: "En un territori eminentment industrial, pot provocar afectacions importants". A més, ha apel·lat a les empreses a dirigir-se a la Unió Empresarial de l'Anoia per resoldre dubtes.



Chacón també ha posat èmfasi a l'abastiment d'altres materials necessaris per a la fabricació que poden afectar a la producció de béns bàsics: "Poso per exemple que una gran cadena hagués aturat la fabricació de producte perquè no li arriben les caixes, o que s'espatlli l'aire condicionat". Per fer-ho, la conselleria estudia generar una "zona blanca" on els camions puguin arribar precintats, evitant que el conductor baixi de la cabina.



Per la seva banda, Castells ha agraït el suport ciutadà i ha expressat que els principals objectius són garantir la seguretat i la salut dels ciutadans: "El que vam fer ahir a la nit no s'ha fet mai".