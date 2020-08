La Generalitat pagarà la Seguretat Social de les cuidadores de persones grans o dependents a les famílies que les contractin un any

La Generalitat de Catalunya vol combatre la situació d’irregularitat laboral que pateixen moltes dones que es dediquen a la cura de persones grans o dependents i que treballen sense contracte. Per aquest motiu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pagarà la quota íntegra de la Seguretat Social de les treballadores de tot un any, un total de 2.685€, a les famílies o persones que ofereixin un contracte laboral a jornada completa. El pla d’ajudes per fer front a la precarietat, la desigualtat i la vulnerabilitat d’aquest sector costarà 2,3 milions d’euros.



Per obtenir la subvenció, la persona contractant ha de garantir feina per un mínim de 12 mesos a les treballadores que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers dos anys. El pagament dels 2.685€ anuals per fer front a la quota de la Seguretat Social s’avançarà amb una bestreta del 60% a l’inici de la contractació i es tancarà amb el 40% restant quan es completa l’any de contracte. La mesura, pionera a Europa, pretén afavorir la regularització de la situació administrativa de moltes persones que es dediquen a la cura dels grans i dependents i fomentar l’aflorament de l’economia submergida.



La petició només es podrà tramitar online a través de la web curadelallar.gencat.cat. Caldrà disposar d’un certificat digital o un idCAT d’emissió gratuïta. Tot i això, hi ha més de 100 entitats de suport per a l’acompanyament i assessorament en el procés de la convocatòria. Per a informació es pot trucar al telèfon 012.

Un 40% de les treballadores sense contracte laboral

A Catalunya en el sector de l’atenció a la gent gran i els dependents hi treballen al voltant de 100.000 persones i, d’aquestes, quatre de cada deu ho fan sense contracte laboral. La Generalitat vol regularitzar la situació administrativa d’aquestes treballadores i així reconèixer el valor que mereix la seva feina. Es tracta d’una ocupació que, malgrat que esdevé invisible en molts casos, permet atendre amb dignitat les necessitats dels dependents i alhora que altres persones puguin exercir les seves professions, i, per tant, contribuir de manera directa i indirecta al desenvolupament econòmic de Catalunya. A més, el govern català considera que la regularització d’aquest sector tindrà un gran impacte econòmic, ja que facilitarà l’obtenció d’autoritzacions de residència i treball a moltes d’aquestes treballadores.

900 treballadores podran beneficiar-se de la mesura

El govern català calcula que unes 900 treballadores que es dediquen a la cura de les persones grans i dependents es podran beneficiar d’aquesta mesura. Es tracta d’un àmbit laboral majoritàriament femení. De fet, nou de cada deu persones que treballen al sector són dones i, malauradament, no tenen ni la visibilitat ni el reconeixement que es mereixen, malgrat que la normativa actual reconeix el treball de la llar i de les cures com un àmbit plenament laboral, amb un règim especial dins la Seguretat Social.

Qui pot sol·licitar la subvenció

Poden demanar l’ajuda les persones físiques que ofereixin un contracte de treball de 12 mesos per tenir cura de persones grans o dependents en l’àmbit domiciliari. Els requisits són tenir més de 18 anys, estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social i tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar que es poden consultar en la resolució de convocatòria.

Qui pot ser contractada

Per ser contractada la persona no pot haver estat donada d’alta a la Seguretat Social els últims dos anys. Si no té nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, ha de tenir autorització de residència. En cas de no disposar de residència legal, ha d’acreditar tres anys de permanència a Espanya a través de l’empadronament, no tenir antecedents penals i disposar de l’informe d’arrelament de la Generalitat de Catalunya.