La Generalitat es personarà en defensa dels votants de l'1-O que la Fiscalia vol investigar

El president del Govern, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat es personarà per defensar a la desena de votants de l'1 d'octubre que la Fiscalia vol investigar. Ho ha anunciat durant la presentació del llibre 1 judici (polític) i 100 preguntes, durant el qual ha atribuït la investigació a una campanya de la por: "No ho podem tolerar de cap de les maneres", ha dit. "Amb aquests ciutadans, la Generalitat estarà sempre de la seva part", ha afegit.



L'Advocacia de l'Estat vol que el Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona investigui votants del referèndum sobiranista de l'1 d'octubre de 2017. Hi veu indicis d'un presumpte delicte de resistència o desobediència greu, entre d'altres, en considerar que alguns manifestants van formar una "massa tumultuària" per impedir l'acció policial. Així, s'ha adherit al recurs d'apel·lació del Sindicat Professional de Policia (SPP), que va demanar investigar votants d'alguns col·legis barcelonins, una petició que el jutge va desestimar i que està pendent que l'Audiència de Barcelona en resolgui el recurs, segons publica 'eldiario.es'.



L'Advocacia de l'Estat considera que alguns votants van obstaculitzar l'actuació policial, col·locant-se deliberadament per impedir-li el pas, van proferir insults i gestos amenaçadors, recolzant-se "en la força intimidatòria de la massa tumultuària" i que s'entrellaçaven i agafaven amb força per no ser retirats. Descarta, com apuntava al jutge instructor, que aquests ciutadans es limitessin a exercir la resistència passiva, ja que al seu entendre va ser una conducta més greu, i assegura que "hi va haver actes tumultuaris de resistència greu i intimidació".



La Fiscalia, per la seva banda, s'ha adherit parcialment al recurs del sindicat policial perquè considera que cal investigar alguns votants per presumpta resistència o desobediència greu perquè "van obstaculitzar i / o es van resistir activament a l'actuació policial". En concret, la Fiscalia demana investigar nou persones que van estar a l'IES Pau Claris de Barcelona. Considera que aquestes nou persones "eren plenament conscients del que hi feien els agents policials i van fer tot el possible per no col·laborar amb ells, obstaculitzant greument el compliment del mandat judicial".