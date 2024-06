La Generalitat promou un programa pilot contra la pobresa energètica

El Departament de Drets Socials impulsa un programa pilot per pal·liar la situació de pobresa energètica de persones en risc d’exclusió social que resideixen en un habitatge públic. El projecte combina ajuts per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica d’habitatges residencials, actuacions de capacitació i acompanyament social a famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Al programa, emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, hi participen 2.000 unitats familiars i compta amb una dotació d’11 milions d’euros, procedents de la Unió Europea.



Actuacions combinades

Pobresa energètica.

El pla, d’una banda, busca la millora de l’eficiència energètica d’habitatges residencials a través d’obres de millora o rehabilitació. Alhora, es capacita les persones participants per tal que puguin adaptar els seus hàbits de consum energètic i les seves tarifes de subministraments bàsics a les seves necessitats i possibilitats econòmiques.



A més, de manera complementària, s’acompanya 1.000 llars en l’obtenció de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i 400 famílies per trencar amb situacions d’aïllament social, que poden representar un llast per al seu progrés social.



El projecte s’ha dut a terme mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, en conveni amb la Secretaria General d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. També hi col·labora l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ja que els participants en el programa viuen en pisos de l’agència.



Avaluació de l’impacte

El programa inclou una avaluació per comprovar l’impacte que tenen les diferents actuacions combinades. L’objectiu és esbrinar l’efecte de les diferents mesures en la disminució de la pobresa energètica i també avaluar si les inversions de millora en habitatges són suficients per reduir la pobresa energètica o, per contra, són més efectives si es complementen amb accions d’assessorament i acompanyament.



Els resultats de l’avaluació serviran per comprovar quines polítiques han estat efectives i eficients i transferir aquest coneixement a altres territoris. El programa també servirà perquè el Govern disposi de dades qualitatives que permetran prendre decisions polítiques futures en relació amb la pobresa energètica. Al mateix temps, permetrà disposar d’informació rellevant per a la posada en marxa de programes clau, com ara l’acompanyament en el procés de sol·licitud de l’IMV o l’acompanyament comunitari, entre altres qüestions.



Tota la informació a dretssocials.gencat.cat/OFFpobresaenergetica