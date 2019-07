La Generalitat recorrerà l’aturada de les obres de prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret

El Govern de la Generalitat recorrerà l’aturada cautelar de les obres de prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret, dictada dimecres pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Així ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en declaracions a TV3. El tribunal, a instàncies dels recursos presentats per les entitats ecologistes Aturem la C-32 i SOS Costa Brava. A grans trets, el TSJC va dictaminar l’aturada de les obres, que havien arrencat a l’abril, perquè l’estudi d’impacte ambiental “no compleix la llei de canvi climàtic” de la Generalitat i, per tant, els treballs s’han de paralitzar perquè si la sentència definitiva tomba el projecte no es podria fer marxa enrere.



Segons Calvet, "respondrem perquè creiem que el projecte sí inclou tot el que necessitem justificar en la legislació climàtica i ambiental". El conseller ha afegit que es tracta d'una obra "important" que donarà servei als veïns de Blanes i Lloret però també a tots aquells que es desplacin a les dues localitats. "Com a infraestructura ens fa falta", ha sentenciat. El tribunal estableix que, segons l’article 21.2 de la Llei del canvi climàtic, el projecte hauria d'haver incorporat a l'avaluació ambiental aspectes com la definició dels objectius de reducció d'emissions, l'anàlisi de l’impacte sobre laninfraestructura de fenòmens metereològics extrems o la contribució a les emissions de gasos d’efecte hivernacle.



L’ampliació de la C-32 és un dels projectes que més polèmica ha despertat a les comarques gironines els darrers anys, amb la creació d’una plataforma específica per oposar-s’hi i la mobilització també del paraigües de SOS Costa Brava, que agrupa les diverses lluites ambientals de la zona. De fet, des que havien començat les obres cada dia un grup d’activistes, les anomenades #emboscades, intentava aturar-les posant-se davant de les màquines per evitar la tala d’arbres. Aturem la C-32 ha celebrat la decisió judicial, perquè “les futures generacions seguiran gaudint d’aquests fantàstics paratges naturals i culturals”.

📢📢 EL TSJC ATURA LES OBRES DE LA C-32‼️



El Tribunal ens dóna la raó. Ha acceptat les mesures cautelars demanades per la Plataforma i atura les obres a partir de demà.



Moltes gràcies a tothom per tot el suport! ❤️ Moltes gràcies #emboscades!



💚 La lluita sempre és útil! ✊ pic.twitter.com/d60z1OZ8ZE — Aturem la C-32 (@aturemc32) 10 de juliol de 2019

El juliol de 2017 el TJSC ja havia paralitzat les obres, també arran d’un recurs de les entitats ecologistes, que al·legaven que l’ampliació de la carretera suposava una “destrossa bestial”, amb l’eliminació de “50 hectàrees de bosc amb la tala d’uns 60.000 arbres”.