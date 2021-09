El Govern ha traslladat aquest dissabte un missatge "compartit" sobre l'aeroport del Prat per assegurar que no avalarà cap proposta d'ampliació que suposi la destrucció de la llacuna de la Ricarda.

"La protecció mediambiental és la línia vermella", ha assegurat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Així mateix, Plaja ha remarcat que la reforma de l'aeroport s'haurà de fer en els termes i les condicions que es pactin en el pla director i des de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir aquest divendres explicacions i la rectificació del projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat.



El Govern s'ha reunit aquest dissabte a la Vall d’en Bas en una jornada de treball que estarà encapçalada per Aragonès i en la qual hi ha pres part tots els membres de l'executiu i els secretaris generals. Plaja ha explicat que un dels temes que s'han tractat en aquesta trobada ha estat l'ampliació del Prat.

A preguntes dels periodistes, ha insistit en què és el pla director, que redacta també la Generalitat, el que ha de recollir com ha de ser la reforma de l'aeroport del Prat. "S'ha de decidir des de Catalunya", ha afegit.



El projecte per ampliar l'aeroport del Prat que debatrà el Consell de Ministres abans que acabi el mes preveu envair l'espai natural de la Ricarda. Segons el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026, al qual va tenir accés accés l'ACN, la intenció d'Aena és ampliar el camp de vol cap a la zona est "afectant zones de la Xarxa Natura 2000".

Això va provocar diverses reaccions contràries al projecte des de Catalunya: ERC va dir que era "impossible" donar suport a la proposta d'Aena sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, mentre que el president Aragonès va exigir aquest divendres a Aena explicacions i una rectificació. El president també va advertir que la proposta no reflectia el consens del Govern, perquè malmet l'espai protegit.



En aquest context, Plaja ha llançat un missatge "compartit" en aquesta qüestió per part del Govern. Així mateix, com ha apuntat, la trobada a la Vall d’en Bas ha servit per "compartir les pautes de treball comunes de l'executiu" per "fer una sacsejada al país".

"Nova manera de treballar"

Plaja ha explicat que Aragonès ha traslladat als membres de Govern que aquesta legislatura "ha de venir marcada per una nova manera de treballar i de prendre decisions: mes coordinada, més cooperativa i que tingui la capacitat de trencar els compartiments estancs de l'administració i que busqui avançar a partir de la recerca, el consens i la complicitat de l'acció de Govern que ha de quedar recollida en el pla de Govern, que s'està treballant".



Així mateix, Aragonès ha demanat al Govern acceleració perquè els efectes de la crisi són "més profunds". L'executiu català, ha afegit la portaveu, "no ve només a administrar, sinó a transformar i sacsejar el país, amb l’objectiu de culminar quatre transformacions en aquesta legislatura: en clau social, verda, feminista i democràtica".

La CUP reclama compareixences al Parlament

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant creu que és "urgent" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, compareguin al Parlament per explicar "a quin acord han arribat amb l'Estat per l'ampliació del Prat i si afecta la Ricarda". Durant la V Escola d'Estiu dels cupaires que es fa aquest cap de setmana a Granollers, Reguant ha dit que "amb accions com l'aeroport, el Circuit de Catalunya o els Jocs Olímpics d'hivern" el Govern s'acomoda en la "sociovergència" i s'allunya de l'acord d'investidura i de la possibilitat de tenir el seu suport per aprovar els pressupostos. "Amb aquestes polítiques ens hi trobaran de cara", ha advertit recordant la manifestació del 19 de setembre contrària a la reforma.

Amb la compareixença d'Aragonès i Puigneró, la CUP vol saber "si el que volen és transformar estructuralment aquest país perquè en futures crisis siguem capaços de resistir-les o si el que volen és continuar en les dinàmiques dels governs de Jordi Pujol i Felipe González". "Les declaracions del Govern" sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat "no han estat gens clares", han criticat tot fent una crida a "tot el país" a manifestar-se el pròxim 19 de setembre contra aquest projecte. I és que, segons els cupaires, ara és l'hora "de desfer l'ampliació de l'aeroport" perquè les darreres accions del Govern "dibuixen un model de país contrari al marc i a la voluntat expressada en l'acord d'investidura". "Només hi ha una sortida per l'esquerra" per fer front a la crisi provocada per la pandèmia, han reblat.



En el mateix sentit s'ha expressat el diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà, que presideix la Comissió d'Acció Climàtica, que ha titllat el projecte "d'atemptat climàtic" que "cal aturar per garantir el futur del nostre país". El cupaire ha anunciat que la manifestació del 19 de setembre serà l'inici d'una "gran mobilització" que sostindran fins que els governs català i espanyol decideixin "tirar-lo enrere".

Cornellà ha alertat al conjunt de l'independentisme que l'ampliació de l'aeroport i els jocs olímpics "són part d'una operació d'Estat que vol situar-nos en una lògica autonomista a cop d'inversions promogudes des de Madrid". "Si es pensen que el conflicte entre l'Estat i Catalunya el resoldran abocant uns quants milions amb projectes que atempten contra el clima i que aprofundeixen un model econòmic precari estan del tot equivocats", ha conclòs.



Les declaracions de Reguant i Cornellà s’han fet durant la V Escola d’Estiu de la CUP que aquest cap de setmana es fa al Centre Cultural Roca Umbert de Granollers. S’hi ha inscrit més de 700 persones que podran fer una trentena de formacions participar en debats polítics i escoltar una vuitantena de ponents.