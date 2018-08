El Govern de la Generalitat participarà a tots els actes que es celebrin a Catalunya en record i solidaritat amb les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost de l'any passat, i també "per retre homenatge als cossos de seguretat i la societat civil, que es van bolcar aquells dies en la gestió dels atemptats i ajudar les persones afectades".



Per això, el Govern serà present als actes previstos a Alcanar (Montsià), Cambrils (Baix Camp), Ripoll (Ripollès), i Barcelona, on donarà "tot el suport institucional als municipis". Així ho ha fet saber aquest dijous amb un comunicat en el qual recorda que com a resultat d’aquells atacs terroristes "a la Rambla de Barcelona i al Passeig Marítim de Cambrils van morir 16 persones" i més d’un centenar de 34 nacionalitats diferents van resultar ferides.

Els actes s’iniciaran el 16 d’agost al municipi d’Alcanar, des d’on els terroristes van planificar els atemptats, on es farà un reconeixement als cossos de seguretat i emergències per la gran tasca que varen realitzar. A Ripoll, l’Ajuntament vol convertir l’aniversari d’aquella fatídica data en una jornada participativa de tallers sobre temes com la convivència i la diversitat cultural.

Reunió extraordinària del Govern català

El dia17 el Govern es reunirà de manera extraordinària a primera hora del matí i. tot seguit, participarà en l’acte en record de les víctimes que se celebrarà a Barcelona i que ha organitzat el Departament d’Interior conjuntament amb l’Ajuntament. L’homenatge, on també hi seran presents els familiars de les víctimes mortals, començarà amb una ofrena floral al mosaic de Joan Miró de la Rambla, al Pla de l’Ós, on va tenir lloc el primer atac.

A continuació, els consellers es desplaçaran fins a plaça Catalunya amb motiu de la celebració de l’acte institucional: “Acte en record i solidaritat amb les víctimes dels atemptats terroristes del 17 d’agost”, sota el lema "Barcelona, Ciutat de Pau". Alumnes de diferents escoles de música interpretaran el "Cant dels ocells" i es llegirà un manifest en set idiomes.



I el dia 18 el Govern català també té previst participar en l’acte que s’organitzarà a Cambrils a partir de les 10:30h on hi haurà una recepció a l’Ajuntament i posteriorment s’inaugurarà un monòlit en record de les víctimes.



A més, durant els dos dies, el Govern decretarà que les banderes dels edificis i dependències de la Generalitat i de tots els ajuntaments de Catalunya onegin a mig pal.

Dubtes sobre la presència del rei

A banda de la lectura del manifest a la Plaça de Catalunya, no està prevista cap altre intervenció ni parlament.



La casa reial encara no ha comunicat si el rei Felip VI té la intenció de ser present a algun d'aquests actes. La Generalitat, en qualsevol cas, va descartar la possibilitat de convidar-lo i va recordar la posició del president Quim Torra sobre les relacions del seu Govern amb la corona. El líder del PP, Pablo Casado, no obstant això, ja ha reclamat al Govern espanyol garanties per a que el monarca no sigui objecte d'"ultratges" si decidís participar-hi d'alguna manera.