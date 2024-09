Geoffrey Rush rebrà el Gran Premi Honorífic de Sitges2024, que inaugurarà Steven Soderbergh i clourà Alexandre Aja

L'actor Geoffrey Rush serà guardonat amb el Gran Premi Honorífic de la 57a edició del Festival de Cinema de Sitges. Guanyador d'un Oscar al millor actor per Shine, projectarà a la Secció Oficial a Competició del certamen la seva última pel·lícula, The rule of Jenny Pen, dirigida per James Ashcroft. Conegut com el capità Barbossa a la saga Pirates del Carib, també és guanyador de dos BAFTAs al Millor Actor Secundari per El discurso del rey i Elizabeth: La edad de oro.

El cineasta Alexandre Aja també serà present al certamen de la capital del Garraf, on rebrà el Premi Màquina del Temps i hi projectarà el seu últim film, Nunca te sueltes, un conte sobrenatural a una cabanya al bosc protagonitzat per Halle Berry que esdevindrà la clausura del festival. També com a novetat de Sitges2024, s'ha fet pública la pel·lícula encarregada d'encetar la mostra, Presence d'Steven Soderbergh.

El Festival de Cinema de Sitges ha anunciat aquest dimarts nous títols a la Secció Oficial. Es tracta de personalitats com el director Asif Kapadia, que abandona el seu idil·li amb el biopic per a abraçar els seus orígens vinculats al cinema fantàstic. A Sitges ho farà amb 2073, un llargmetratge que oscil·la entre la ciència-ficció i el documental. També s'incorpora a la programació Jérémy Clapin amb Meanwhile on Earth, així com els germans Quay, monòlits de l'animació experimental, per presentar Sanatorium under the sign of the hourglass.

📽️ #Sitges2024 completa la constel·lació del millor Fantàstic del món!



Consulteu aquí el llistat complet de pel·lícules que formaran part de la 57a edició del @sitgesfestival!



🔗https://t.co/Xg0n6vCoJB pic.twitter.com/wxZSgfD1Kz — Sitges Film Festival (@sitgesfestival) September 10, 2024

L'actriu Adèle Exarchopoulos, habitual del festival, protagonitza Planet B de la realitzadora francesa Aude-Llegeixi Rapin. Aislinn Clarke farà el salt de la Secció Oficial amb Fréwaka, i també hi haurà la sessió de Basileia, el debut en format llarg de la cineasta italiana Isabella Torre. El neozelandès James Ashcroft obrirà les portes a Sitges de The rule of Jenny Pen, un thriller geriàtric amb ancians assassins protagonitzat per l'homenatjat Geoffrey Rush i John Lithgow. Des d'Àsia visitarà el Garraf Li Yang amb la seva Escape from the 21st century, un conte sobre viatges en el temps i esternuts.

En paral·lel, Marco Dutra torna a la Secció Oficial, després amb el cru retrat de dos recollidors d'animals morts a Bury your dead i Davi Pretto farà dialogar el sobrenatural amb el western en la seva nova Continent. La noruega Tallulah Hazekamp Schwab es llançarà per primera vegada al cinema de gènere amb Mr. K, i Thibault Emin portarà fins el certamen l'adaptació a llargmetratge del seu curt Else. L'actriu Élise Otzenberger s'estrenarà en la direcció amb Call of Water, una odissea de ciència-ficció familiar arran de mar.

La nova secció Sitges Collection

La nova Secció Oficial del festival, Sitges Collection, dona el tret de sortida amb la ja anunciada La sustancia de Coralie Fargeat. L'últim film de la directora de Revenge va causar impacte en la passada edició del festival de Cannes. Protagonitzada per Demi Moore, Margaret Qualley i Dennis Quaid, la pel·lícula explora l'arquetip del doppelganger des de l'òptica de la sèrie Z i de l'univers celebrity.

El llegendari edifici Dakota torna a obrir les portes en Apartment 7A, l'esperada preqüela de La semilla del diablo. Després de l'aplaudida presència de Relic a l'edició pandèmica del festival, la directora Natalie Erika James pren les regnes d'aquest pròleg maleït. Arriba del festival de Venècia i aterra a Sitges L'orto americano, la nova pel·lícula del mestre italià Pupi Avati. El festival també programa el nou film de Nicolas Cage, Arcadian, dirigit per Benjamin Brewer, i hi suma noms del cinema asiàtic.