La gestió de la pandèmia i la crisi marca el debat de TV3 amb Illa i Aragonès centrant els atacs de la resta de candidats

La gestió de la pandèmia i la crisi econòmica que se n'ha derivat han centrat el debat de TV3 entre els nou candidats a la presidència de la Generalitat, amb retrets creuats entre tots els presidenciables, però amb les crítiques concentrades especialment envers el cap de llista del PSC, Salvador Illa, i el d'ERC, Pere Aragonès, pels seus rols davant del Govern espanyol i català, respectivament. Per primera vegada hi ha hagut nou partits, els set que tenen representació parlamentària actualment més JxCat i Vox, considerats grups d'interès polític sense, encara, representació parlamentària.

Es tracta del debat amb més presidenciables celebrat fins ara a TV3

L'estratègia contra la Covid, el model sanitari i el de les residències han estat alguns dels temes més tocats en la primera hora del debat, que ha durat fins a tres hores. ERC i Junts han assenyalat la responsabilitat de l'Estat en la manca de capacitat de gestió de la pandèmia a Catalunya. Aragonès ha posat l'accent en una estratègia que primi l'"anticipació", amb més rastreig i capacitat hospitalària, i les vacunes, perquè es pugui començar una campanya de vacunació "massiva", mentre que ha volgut destacatar que calen més ajudes, que "l'Estat no ha donat i la Generalitat, sí". La presidenciable de Junts, Laura Borràs, ha criticat que "sense disposar dels recursos de l'Estat", la gestió de la pandèmia a Catalunya ha recaigut en els professionals sanitaris, i ha lamentat que el país ha quedat sense eines per lluitar contra la pandèmia.



Illa s'ha espolsat les crítiques i ha posat èmfasi en la necessitat de "passar pàgina" i encetar una nova etapa al Govern. "Hem d’escriure una nova pàgina tots junts, sense retrets", ha afirmat, i ha posat com a prioritats la millora del sistema sanitari i la recuperació econòmica. Illa ha rebatut les crítiques que li han dirigit tots els grups polítics i ha tret pit per la gestió al capdavant del ministeri de Sanitat, a més de posar sobre la taula mesures com l'augment de la despesa sanitària per persona a Catalunya o l'enfortiment de l'atenció primària, amb l'atenció garantida en menys de 48h.



La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha volgut recordar que tots els partits presents estan governant en diferents administracions, i ha apuntat a les retallades en sanitat i el model sanitari català com a dos dels principals problemes en la lluita contra la pandèmia. "Les retallades en sanitat maten, i han estat decisió política dels governs del PP i de Mas", ha dit, afegint que ERC ha estat liderant la conselleria de Salut des del 2015 i no ha fet "res" per revertir-les.



Dolors Sabater, cap de llista de la CUP-G, s'ha desmarcat en tot moment de Junts i ERC i ha volgut posar al centre les condicions de vida de les classes populars, amb referències al dret a l'habitatge, l'afebliment dels serveis públics i les desigualtats estructurals. Sabater també ha posat sobre la taula una proposta de renda bàsica universal finançada a través d'una reforma fiscal, i ha posat èmfasi en la necessitat d'assolir la sobirania energètica i dur a terme una transició ecosocial. Ha estat l'única que s'ha referit a l'emergència climàtica.



La presidenciable del PDeCAT, Àngels Chacón, ha lluitat per posicionar-se davant d'ERC i Junts, amb reiterades mencions al nom del propi partit. Chacón ha volgut diferenciar-se de la formació de Borràs posant èmfasi en una visió proempresa i a favor de la baixada d'impostos i destacant la gestió feta al capdavant de la conselleria d'Empresa. "Estem aquí per aportar solucions. El no a tot no serveix per res", ha reblat.



La dreta espanyolista, per la seva banda, s'ha centrat en el discurs contra l'indepentisme, tot i que PP i CS han entrat en el cos a cos amb acusacions de populisme a un Vox que ha volgut dinamitar el debat amb un discurs agressiu contra la independència i la migració. "Hem tingut un Govern que no s’ha dedicat a les persones sinó a la qüestió identitàtaria", ha sentenciat el cap de llista del PP, Alejandro Fernández. El líder dels populars ha afirmat també que "Catalunya ha perdut el lideratge economic d’Espanya" i ha posat en valor les polítiques del govern de Madrid, amb Isabel Díaz-Ayuso al capdavant, "d'ingressos 0, impostos 0" pels sectors més afectats per la Covid.



El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha lamentat la pèrdua de capacitat econòmica de Catalunya derivada, segons ell, del procés independentista i ha dirigit les seves crítiques cap a TV3. Carrizosa ha remarcat que els partits unionistes estan "a un escó" de disputar la majoria als independentistes al Parlament.



Borràs ha anunciat durant el debat que si és presidenta nomenarà conseller de Salut l'actual secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Illa ja havia reiterat, com va anunciar durant la campanya, que si ho és ell, nomenarà Olga Pané. Albiach ha criticat que ja s'estiguin "repartint cadires" i ha remarcat que cal un sistema sanitari que prioritzi allò públic. Davant les crítiques d'Aragonès i Borràs per la gestió dels ERTO, Albiach ha defensat la tasca de la ministra Yolanda Díaz al capdavant de Treball.

Vets creuats de la majoria d'opcions

En l’apartat dedicat als pactes han predominat -com ha passat en tota la campanya electoral- els vets creuats entre la majoria de les opcions. Mentre Pere Aragonès ha assegurat que en cap cas ERC pactarà amb el PSC, Salvador Illa ha fet el mateix amb els republicans. El republicà va defensar un Govern ampli de forces sobiranistes i de progrés si guanya les eleccions que inclogui JxCat, la CUP i els Comuns. Un Executiu que JxCat i En Comú Podem han deixat clar no voler compartir. Per la seva part Illa ha defensat un Govern amb els Comuns, mentre la candidata dels quals, Jéssica Albiach, ha emplaçat ERC i el PSC a formar un tripartit d’esquerres. Laura Borràs ha posat l’èmfasi en intentar un acord exclusivament de partits independentistes i el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha fet una crida al PSC a formar un Govern de forces constitucionalistes.