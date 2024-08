Girona retirarà a partir de la tardor totes les plaques franquistes que encara hi ha a la via pública i edificis privats

Girona comprovarà a la tardor si les comunitats de propietaris han retirat les plaques i simbologia franquista que encara hi ha a la via pública i, en aquells edificis on no s'hagi fet, l'Ajuntament executarà els treballs de manera subsidiària. El consistori va enviar al maig 128 notificacions a comunitats exigint-ne la retirada i recordant que són elements contraris a la memòria democràtica.

En una entrevista a l'ACN, l'alcalde, Lluc Salellas, confia que "una bona colla" de comunitats de propietaris les haurà retirades: "A la tardor farem una revisió i, a partir d'aquí, iniciarem el procés per treure-les nosaltres on no s'hagi fet". L'objectiu és que s'hagin eliminat tots els elements el 2025, quan farà 50 anys de la mort de Franco.

En els darrers anys, l'Ajuntament de Girona ha impulsat diverses iniciatives amb l'objectiu de recuperar la dignitat i la memòria de les víctimes de la dictadura i la repressió franquista. Algunes d'aquestes accions han estat la retirada de les àguiles franquistes del pont de l'Aigua o el canvi de denominacions amb motius franquistes.

A la ciutat, però, encara hi ha simbologia feixista, bona part en edificis privats. Per això, i després de completar el cens municipal, al maig el consistori va demanar la col·laboració ciutadana per treure les plaques -sobretots amb insígnies de la Falange- de les propietats.

Objectiu: 2025

Salellas ha remarcat que, després d'enviar les comunicacions, les comunitats de propietaris encara estan "dins el període" de retirar-les voluntàriament. A partir de la tardor, l'Ajuntament revisarà l'estat d'execució dels treballs i, si no s'han fet, eliminarà la simbologia de manera subsidiària, repercutint-ne el cost després a la propietat. "Confiem que una bona colla de comunitats de propietaris ja ho hagin fet després de rebre la nostra carta", ha exposat l'alcalde a l'ACN.

L'objectiu de l'equip de govern és eliminar tots els elements de la via pública al llarg dels pròxims mesos i que l'any 2025, coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, la ciutat es pugui declarar lliure de simbologia franquista.

Les plaques del cementiri vell

Abans d'acabar l'any, l'Ajuntament té previst desmantellar les làpides i símbols que fan apologia del franquisme del cementiri vell. Una decisió que l'equip de govern va adoptar el 18 de juliol, precisament la data del cop d'estat.

Les actuacions consistiran en la retirada de cinc làpides i una creu amb inscripcions d'enaltiment del règim i datades principalment de l'any 1939. Posteriorment, es preveu reemplaçar aquestes plaques commemoratives per una que recordi els assassinats a la rereguarda comesos en el context de la violència revolucionària dels primers mesos de guerra.

Les peces originals es posaran a disposició del Museu d'Història de Girona per documentar-les, catalogar-les i preservar-les de la manera que es consideri oportuna. Per la seva banda, l'Arxiu Municipal de Girona verificarà la identitat de les persones que consten en les inscripcions i prepararà un recurs web que deixi constància de la repressió a la rereguarda durant la Guerra Civil.