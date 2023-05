Girona tanca un nou Temps de Flors de rècord, que supera els 365.000 visitants

Girona ha tancat aquest diumenge un nou Temps de Flors de rècord que ja supera els 365.000 visitants -la xifra més alta de la història- i deixa un impacte econòmic de 10,5 milions d'euros a la ciutat. L'Ajuntament confia que durant el diumenge la xifra ascendeixi fins als 385.000 i subratlla que s'ha començat a notar un canvi de tendència, perquè tot i que els caps de setmana continuïn essent dies forts, els visitants s'han esponjat al llarg de la setmana.

Segons les enquestes fetes a l'Oficina de Turisme, sis de cada deu turistes que han vingut a la ciutat són catalans; la majoria dels quals, procedents de l'àrea de Barcelona. Els altres dos grans grups majoritaris han estat els espanyols i, per proximitat, els francesos

L'esdeveniment també ha estat aprofitat per activistes socials i ecologistes, que dissabte al matí van protagonitzar una protesta a les escales de la Catedral per alertar sobre l'emergència climàtica i les desigualtats socials. En l'acció van exigir als partits "un canvi de model de ciutat" amb polítiques per descarbonitzar l'economia i garantir vides dignes.