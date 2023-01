Google reconeix que el seu cercador discrimina el català

Si ets usuari de Twitter segur que en algun moment t'has creuat amb aquest missatge: "Dear Google. My main language is Catalan. I am disappointed to see that recently in my searches I frequently receive Spanish language page links above the same information in Catalan. Can you look into this? Thanks" (la traducció: Benvolgut Google, la meva llengua és el català. Em sap greu veure que recentment cada cop que faig una cerca m'apareixen articles en castellà per sobre de català. Us ho podeu mirar? Moltes gràcies).

L'han compartit centenars d'usuaris de Twitter, etiquetant el compte de Google, per denunciar que el navegador discrimina el català, tal com ja va denunciar el periodista Albert Cuesta al diari Ara. En el missatge, alerten que el cercador prioritza els resultats de cerca en castellà, encara que el navegador estigui configurat en llengua catalana. Tot plegat es tracta d'una campanya viral iniciada per internautes catalanoparlants que ha aconseguit que la tecnològica nord-americana, que controla el cercador més utilitzat del món, es pronunciés sobre aquesta anomalia algorítmica que margina el català a Internet.

En un breu fil de Twitter publicat aquest dimecres, Google ha assegurat estar buscant una solució a aquesta problemàtica, per tant, ha reconegut que el seu cercador discrimina el català. "Entenem la preocupació dels que busqueu resultats en una llengua concreta. És una de les nostres prioritats i continuem investigant solucions tot i que necessita temps assegurar-se que funcionin de forma perfecta...", ha tuitejat al seu compte oficial. I a més ho ha fet en català.

Tot i admetre el problema, la companyia s'ha espolsat part de la responsabilitat i ho ha atribuït a la necessitat d'optimitzar les versions mòbils de les pàgines web multilingües perquè Google reconegui quin és el primer idioma en què vol que es mostri. "Poden produir-se problemes quan indexem continguts multilingües sense indicar correctament quina versió hem de mostrar", diu.



Alguns usuaris també han denunciat que fins i tot en el cas de les webs d'institucions catalanes, com la de la Generalitat de Catalunya o l'Ajuntament de Barcelona, es prioritza la versió en castellà. En aquest sentit, Google ha enllaçat una pàgina interna perquè els responsables de les pàgines web ajustin les configuracions perquè Google sàpiga en quin idioma mostrar una pàgina.



La campanya viral ha comptat amb el suport de polítics, periodistes coneguts i personalitats del món cultural català, com l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs; l'expresident català Carles Puigdemont; l'activista Àlex Hinojo; o Antoni Basses.