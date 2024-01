Què és Gotham City Research, el fons especulador que acusa Grifols de manipular els seus comptes

La farmacèutica Grifols va desplomar-se aquest dimarts en bossa un 25,91%, fins als 10,55 euros per acció, després que una misteriosa empresa d'anàlisi acusés la multinacional catalana en un informe de manipular el deute reportat i el benefici operatiu (o Ebitda).

Un missatge a la xarxa social X augurava aquest dilluns la tempesta financera. El funest vaticini, emès per Gotham City Research a través del seu compte oficial, anunciava una imminent informació que comprometia una companyia espanyola altament endeutada les "accions de la qual eren inestables" i acabarien valent zero euros.

Tal dit tal fet. L'enfonsament de la farmacèutica no es fa esperar i comencen a saltar les alarmes. El procediment remet, grosso modo, al viscut el 2014 amb Gowex, companyia les accions de la qual es van desplomar un 35% en tot just tres hores després d'estar en el punt de mira de Gotham City: un avís previ, un informe infaust i la subseqüent sacsejada financera.

Hi ha, a més, un altre aspecte que completa el patró. Un assumpte no menor que concerneix els caps de Gotham, que s'embutxaquen suculentes plusvàlues gràcies a l'enfonsament borsari de les empreses que assenyalen. En el cas de Grifols, sense anar més lluny, estem parlant d'uns 10 milions d'euros. Déu n'hi do.

Qui està darrere d'aquest fons especulador? Segons Financial Times, el capitost és un matemàtic d'origen asiàtic nascut als Estats Units anomenat Daniel Yu. El seu periple al capdavant de Gotham comença el 2012 i entre els seus objectius primigenis ens topem amb la firma tecnològica Quindell, la companyia de programari per a assegurances Ebix, el detallista Tile Shope i la plataforma de cerca Bluecora. I així fins a arribar a Gowex. I ara a Grifols.

Si bé l'apel·latiu Gotham (el nom de la ciutat on actua el superheroi Batman) busca evocar la imatge d'un venjador que tracta de fer justícia en un regne, el borsari, on la mala praxi campa lliurement, la realitat és molt menys èpica: Gotham, en essència, cerca fer caixa amb l'enfonsament de les seves víctimes. Seguint el símil, es podria dir que Gotham estaria més prop del corb que d'aquest ratpenat que encarna Batman.

Es tracta d'una estratègia baixista que se serveix de derivats per prendre posicions curtes sobre les seves futures víctimes. Consisteix a vendre accions que es prenen en préstec amb l'expectativa que el seu preu baixi. I és el que sol succeir després de l'assenyalament públic. Aquesta maniobra els permet retornar aquelles accions que van manllevar, i que ara poden adquirir en el mercat a un preu menor, lliurant-les-hi als prestadors i quedant-se amb una quantiosa diferència.

Precisament aquest dilluns Gotham notificava a la CNMV la venda a curt d'un 0,57% de Grifols. El caire pervers que comporten aquestes estratègies va quedar patent en plena crisi econòmica, quan la pròpia CNMV va prohibir les posicions curtes o baixistes per a frenar l'especulació en els mercats espanyols.