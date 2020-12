El Govern activa nous ajuts per fer front a la segona onada de la COVID-19

El Govern de la Generalitat posa en marxa un conjunt de mesures econòmiques per pal·liar l’impacte de les restriccions de l’activitat i la mobilitat en la segona onada de la COVID-19, que inclouen diverses línies d’ajuts per compensar la pèrdua d’ingressos dels sectors i col·lectius més afectats. Amb l’objectiu que els diners arribin als beneficiaris el més ràpid possible, totes les convocatòries tindran una tramitació simplificada i àgil.

Suport directe a l’activitat econòmica

L’ajut que compta amb una major dotació pressupostària s’adreça als treballadors autònoms, un dels col·lectius que han patit amb més intensitat els efectes de la pandèmia. El Govern ha activat un paquet d’ajuts directes de 2.000 euros del qual es beneficiaran fins a 132.000 persones autònomes individuals o microempreses d’arreu de Catalunya, i que suposarà una inversió pública de 264 milions d'euros. Aquests ajuts s’afegeixen a una altra línia de 20 milions que es va posar en marxa el novembre passat, a la qual es van acollir 10.000 treballadors autònoms.



La cultura, l’educació en el lleure, l’esport, la restauració, l’estètica i bellesa, l’oci nocturn o les fires són altres àmbits molt afectats per les mesures de contenció del coronavirus, i el Govern també acompanyarà aquests sectors amb diverses línies de suport econòmic directe. Així, destinarà 18,9M d’euros a les entitats i empreses culturals, i 20M d’euros a neutralitzar la caiguda de l’activitat de les entitats d’educació en el lleure i extraescolars. Les instal·lacions esportives, per compensar-ne les limitacions d’obertura al públic, també podran accedir a ajuts extraordinaris per valor de 25M d’euros.



Així mateix, s’han activat noves línies de suport per valor de 116,8 M€ per a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració, estètica i bellesa, establiments d’oci nocturn, parcs infantils i fires i revetlles. A més, el Govern ha aprovat un decret llei per alleugerir la càrrega del lloguer per als arrendataris de locals comercials que han vist restringida la seva activitat.

Mesures per cobrir la necessitat d’habitatge

Per lluitar contra l’emergència d’habitatge, el Govern reforça el pressupost d’ajuts al lloguer amb 26M d’euros, que permetran cobrir totes les sol·licituds que compleixin els requisits. S’invertiran 12M d’euros amb la finalitat de facilitar l’allotjament a famílies vulnerables a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i es destinaran 2M d’euros a la rehabilitació, dins el Programa d’accés a l’habitatge en el món rural. En aquest sentit, el Govern també ha aprovat un decret llei que reforça la protecció de les persones en risc d’exclusió residencial davant possibles desnonaments mentre durin les limitacions de la mobilitat.

Actuacions per atendre els col·lectius vulnerables

La Generalitat dedicarà un total de 122,5M d’euros a intensificar les polítiques d’atenció als col·lectius més vulnerables davant l’increment de l’emergència social provocat per la COVID-19. Amb aquesta partida s’ampliarà el pressupost de la Renda Garantida de Ciutadania, es faran més aportacions al Banc dels Aliments i la Creu Roja per cobrir necessitats alimentàries bàsiques i es reforçaran els instruments i polítiques de les àrees bàsiques de serveis socials, entre altres. En paral·lel, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF per evitar que en el pagament d’aquest impost es penalitzin les rendes baixes que el 2020 tinguin un doble pagador, és a dir, que hagin cobrat d’una empresa i alhora de l’Estat, a través d’un ERTO o d’una prestació d’atur.

Altres mesures per a sectors indirectament afectats

A més a més, la Generalitat activarà ajuts per recolzar sectors que han estat afectats per la davallada de l’activitat d’una manera indirecta. És el cas, per exemple, del turisme i la indústria, que comptaran, respectivament, amb 19M i 13M d’euros més, o del transport públic, que es beneficiarà d’una aportació addicional de 253M d’euros per suplir la caiguda d’ingressos derivada de la reducció de la mobilitat.

Nous préstecs per a la restauració i el comerç

Els autònoms i les microempreses del sector de la restauració i del petit comerç afectats per les restriccions podran accedir a una nova línia de finançament de l’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, amb una dotació inicial de 20M d’euros i l’aval del 100%. Es tracta de préstecs de 15.000 euros per destinatari, amb un termini de 5 anys i amb 1 any de carència inclòs. Una mesura que pretén impulsar la reactivació dels negocis, facilitar la liquiditat i assegurar el manteniment de llocs de treball.



Tota la informació sobre les mesures econòmiques es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.