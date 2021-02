El Govern ajorna la decisió sobre les restriccions 

El Govern ha optat per ajornar la decisió sobre els possibles canvis en les restriccions vigents. El Procicat, que s'ha reunit aquest dijous al matí, vol continuar analitzant les dades epidemiològiques abans de prendre una decisió sobre les mesures que ara s'estan aplicant, però que caduquen diumenge. Probablement, els possibles canvis no es coneixeran fins divendres.



Dijous acostuma a ser el dia en què s'anuncien les revisions en les restriccions per la Covid-19, però ja la setmana passada es va allargar el termini fins divendres per la frenada de la baixada de casos que s'està produint en els últims dies. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va atribuir aquest fenomen a l'expansió de la soca britànica a Catalunya, tot i que també es va mostrar partidari de "donar aire" als sectors econòmics més afectats per les prohibicions.

De fet, les dades dels darrers dies alerten que la pandèmia torna a estar de pujada. Aquest dijous la velocitat de propagació (Rt) marca 1,02 després que dimecres superés el llindar d'1, una xifra que indica que el coronavirus està en expansió, ja que els contagis es propaguen de manera exponencial. El risc de rebrot també puja tres punts fins als 276, mentre que els ingressos segueixen baixant lentament: hi ha 1.824 persones hospitalitzades, 94 menys en les darreres 24 hores, i 569 a les UCI, 18 menys. Les autoritats sanitàries han advertit diversos cops que, tot i la davallada de casos, el nombre de pacients en llits de crítics encara és massa alt per absorbir una possible quarta onada.

Els casos detectats en un dia pugen fins a 1.780, i per primer cop des de la davallada de les dades de la tercera onada augmenta lleument la incidència per cada 100.000 habitants a 14 dies de 276,82 a 276,88. També s'ha informat de 22 noves morts, que sumen un total de 20.587 durant des de l'inici de la pandèmia.