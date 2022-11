El Govern ajudarà a joves amb problemes de salut mental a trobar feina o tornar als estudis

El Departament d'Empresa i Treball ha impulsat un programa per ajudar 20.000 joves, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental, a trobar feina o tornar als estudis. Sota el nom Ocell de Foc, el pla està dotat amb un pressupost de 10 milions d'euros i va dirigit a persones d'entre 16 i 30 anys d'edad. L'objectiu del nou programa és acompanyar i empoderar el jovent amb dificultats cap a l'autonomia i la construcció d'una vida independent.

La presentació del programa s'ha fet aquest dilluns al matí a Cal Muns, un equipament especialitzat en l'atenció a les persones amb problemes de salut mental, gestionat pel Grup Sant Pere Claver. A l'acte ha acudit el president del Govern Pere Aragonès, qui ha recordat que la taxa d'abandonament escolar dels joves se situa en un 15%, en un 20% l'atur juvenil i que un 30% del col·lectiu viu en risc de pobresa i exclusió social. Tot plegat en un context marcat encara pels estralls de la pandèmia de la covid, que va impactar "en la salut mental i el benestar dels joves de forma severa", ha afegit Aragonès.

En aquest sentit, Aragonès ha instat les institucions, entitats i ens del país a treballar "en xarxa" i de forma "integral" per construir una "societat més justa". "L'objectiu és enfortir els agents existents, que treballen des del coneixement en el conjunt del territori", ha subratllat.

Especial atenció als joves amb problemes de salut mental

Ocell de Foc està dirigit a tothom que tingui entre 16 i 30 anys, però està específicament dissenyat per a persones amb problemes de salut mental. De fet, un dels eixos d'Ocell de Foc és la priorització de les persones que tinguin malestar i patiment emocional. Concretament, es garantirà que un mínim d'un 15% dels atesos, uns 3.000 joves dels 20.000 que preveu atendre, tinguin dificultats per adaptar-se al món laboral. De forma paral·lela, el programa vol garantir que almenys un 5% aconsegueixi la inserció laboral o un retorn al sistema educatiu.

En la presentació també han estat presents el secretari de Treball, Enric Vinaixa, el director general d'Economia Social i Solidària, Josep Vidal, i la directora del Pacte Nacional de salut mental, Magda Casamitjana. També el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha explicat que per tal que el programa arribi arreu del territori es treballarà amb un total de 25 punts físics repartits per tot Catalunya. "Cada punt estarà format com a mínim per quatre entitats, i preveiem que en aquests hi participin com a mínim unes 100 organitzacions", ha detallat.



Cada entitat, que haurà de presentar un projecte que compleixi els objectius del programa amb una durada de dos anys, comptarà amb 190.000 euros de pressupost. Entre les entitats que en podien ser beneficiàries hi ha associacions o empreses d'activitats juvenils, entitats sense ànim de lucre, entitats locals, ajuntaments i consells comarcals o instituts i universitats, entre altres.