El Govern allarga dues setmanes més les restriccions i el toc de queda 

La Comissió Delegada del Govern en matèria de Covid-19, reunida aquesta tarda, ha aprovat prorrogar durant 14 dies més les mesures que van entrar en vigor el 24 de desembre i ha actualitzat la llista de municipis on s’aplicarà la restricció de la mobilitat nocturna. La nova llista inclou 124 municipis, s’han incorporat vuit més: Alcarràs, Castell-Platja d'Aro, Cunit, el Vendrell, Mont-roig del Camp, Salt, Torroella de Montgrí, Vilanova i la Geltrú. Es mantenen els nou municipis illa que hi ha en la resolució vigent. Les mesures, que fins ara estaven en vigor fins al 7 de gener, s’han prorrogat fins al dia 21.

L’objectiu d’aquesta pròrroga és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania, per frenar l’ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. La pròrroga serà aprovada demà pel Procicat, en una resolució que serà enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 23 de desembre ja va avalar aquestes mateixes mesures.



D’aquesta manera, es mantindrà durant 14 dies més la restricció de la mobilitat nocturna, d’1 de la matinada a 6 del matí, als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència acumulada a 7 dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants. La llista de municipis s’ha actualitzat amb data d’avui i estarà en vigor a partir de divendres 7.

Entre la resta de mesures que es mantenen, destaca la limitació de les bombolles i que el número absolut no superi les 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior i tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.



La capacitat màxima a l’interior de bars i restaurants continuarà sent del 50% (i del 100% a les terrasses), mentre que l’aforament a comerços i empreses de serveis serà del 70%, el mateix percentatge que en instal·lacions i equipaments esportius tancats.

Els locals d’oci nocturn romandran tancats, mentre que l’aforament de sales de concert, teatres, cinemes, auditoris i circs amb carpa serà del 70%, percentatge que també s’aplica a sales de vetlla, enterraments i altres cerimònies. El teletreball es manté com a prioritari en l’Administració de la Generalitat i es recomana fermament en l’àmbit laboral privat.



El Govern insisteix en la necessitat de seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la Covid-19, com ara fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques i de ventilació.