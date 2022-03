El Govern aposta per avançar cap a "la normalitat feminista" 

El Govern ha apostat aquesta tarda per avançar cap a "la normalitat feminista" per "eradicar tota forma de desigualat, discriminació i violència envers les dones". Ho ha afirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant l’acte institucional amb motiu del Dia de les Dones, que s’ha celebrat al Palau de la Generalitat i que ha comptat amb la presència del tot el Govern.

Aragonès: "Cal eradicar un patriarcat que ens ha fet configurat una manera de veure el món i comportar-nos que hem de desconstruir per fer un món molt millor"

Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat ha subratllat la importància d’"eradicar un patriarcat que ens ha fet configurat una manera de veure el món i comportar-nos que hem de desconstruir per fer un món molt millor". Per aquest motiu, ha reclamat "avançar cap a una societat més equitativa, més justa i més lliure" perquè "la llibertat la tindrem si totes i tots som lliures". Tal i com ha explicat, "una societat moderna i avançada no pot normalitzar determinades realitats".

El president Aragonès ha aprofitat el seu discurs per recordar que "des del primer moment vam apostar perquè la transformació feminista sigui una de les quatre banderes del nou Govern". Per aquest motiu, es va decidir crear un Departament d’Igualtat i Feminismes, amb voluntat de "fer de la lluita feminista una lluita quotidiana" perquè "els feminismes ens interpel·len com a societat en la seva globalitat" i "de forma encara més intensa al conjunt d’institucions i poder públics".

Verge: "Tenim dret a tenir tots els drets"

Per la seva banda, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha reivindicat en el seu discurs de cloenda que "tenim dret a tenir tots els drets, i això només serà possible si deixem enrere d’una vegada per totes la ‘normalitat patriarcal’ i construïm una nova normalitat feminista, on la igualtat sigui efectiva en tots els àmbits, és clar; però sobretot que ens permeti ser lliures".

Verge ha reclamat que parlem "de feminismes en plural" perquè "volem ser lliures en tota la nostra diversitat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual, el nostre origen o color de pell, la nostra edat, les nostres discapacitats, tant si som dones cis com trans".



Les dones tenim "el dret a viure lliures de desigualtats i de discriminacions sexistes a les aules, a la feina, a l’esport o als mitjans de comunicació", ha compartit Verge, que ha recordat la urgència de la transformació feminista, que "no és un desig de futur, és una necessitat del present".

L’acte, conduït per les humoristes Ana Polo i Maria Rovira (Oye Sherman), autores del podcast Oye Polo, ha reivindicat avançar cap a una normalitat feminista que sigui justa, igualitària i sense violències. Una nova normalitat que volem ara, perquè no volem esperar més.



La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés, s’ha encarregat de llegir la Declaració institucional del 8M. Tot seguit, hi hagut una actuació musical del grup feminista Roba Estesa.

L’acte ha seguit amb un diàleg entre les conductores i diverses ponents sobre com ha de ser la normalitat feminista que volem i sobre la idea que allò que trobem "normal" ha de ser molt millor. Hi ha participat Desirée Bela-Lobede, activista i comunicadora, Maria Olivares Usac, exdiputada i professora, Anna Romero i Arola, exjugadora d’hoquei patins, Clara Palau, delineant i activista trans, i dues alumnes de la Comissió d’Igualtat de l’Institut Joan Puig i Ferreter, de la Selva del Camp. El grup Roba Estesa ha tancat l’acte amb una altra actuació musical.