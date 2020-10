El Govern aprova que els locals d'oci nocturn puguin reobrir sense fer ús de la pista de ball

El Procicat ha aprovat que els locals d'oci nocturn puguin reobrir però amb sense fer ús de la pista de ball, segons han explicat les patronals de l'oci nocturn i han confirmat a l'ACN fonts del Govern. Segons ha informat la Fecasarm en un comunicat després de reunir-se amb la Generalitat, les discoteques i els locals d'oci nocturn podran reobrir fins a les tres de la matinada. A més, la pista de ball haurà d'estar ocupada per taules i cadires o només cadires, l'aforament estarà limitat al 50%, s'hauran de programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint. D'altra banda, els locals hauran de portar un registre d'assistents i hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents.

Les activitats incloses en la resolució aprovada són les que tenen llicència de discoteca, cafè teatre, cafè concert, sala de concerts, establiments de règim especial, discoteques de joventut, karaokes, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància, segons la Fecasarm. Els locals amb reservats annexos quedarien fora.

Els bars musicals tancaran a les 2:30h i les discoteques a les 3:30h

Els bars musicals tancaran a les 2:30h i les discoteques a les 3:30h. Els bars i restaurants continuaran amb la limitació horària de la una de la matinada però es permetrà el consum en barra guardant la distància d'1,5 metres, segons la patronal.

El 80% dels empresaris està en situació d'insolvència

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha valorat positivament la decisió de la Generalitat i el fet que Catalunya esdevingui la primera en permetre la reobertura d'aquests locals. Tot i això, ha afirmat que l'horari és "insuficient" ja que a les 3.00 hores "no hi ha transport públic i la gent romandrà al carrer fent 'botellón'", opinió que també ha compartit la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon).

Tot i la reobertura, la Federació ha afirmat que no se soluciona el "gravíssim" problema que arrossega el sector, on el 80% dels empresaris està en situació d'insolvència. Per això, ha continuat reclamat ajudes a la Generalitat i al Govern espanyol. El president de l'organització, David López, ha apuntat que la reobertura "provocarà que com a mínim s'aturi l'hemorràgia de pèrdues" però no hi haurà prou.

Per la seva part, Fecalon ha afirmat que "és una petita escletxa" però "insuficient" perquè no soluciona "la problemàtica que mantindrà tancades la gran majoria d'activitats per la inviabilitat econòmica de mantenir oberts mitjans i grans establiments per fer activitats diferents d'aquelles que eren el seu objecte".